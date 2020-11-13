Актриса Анна Кошмал, яка зіграла Женьку Ковальову в серіалі "Свати", викликала переполох новими кадрами

Як передає Politeka.net, 26-річна зірка опублікувала свіжі фото та відео в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала закулісся серіалу "Юрчишини".

Робота над другим сезоном завершилася, і Кошмал вирішила поставити крапку, яка б запам'яталась.

Акторський колектив, включаючи гримерів, костюмерів та інших зробили на прощання "живе" фото: хаотично і забавно рухаючись, створюючи єдиний божевільний "ансамбль".

У кадрі, в тому числі, засвітилася й актриса Ольга Сумська, яка приєдналася до "Юрчишиних" в цьому сезоні. 54-річна зірка робила незрозумілі рухи руками, широко відкривши рот, - склалося враження, що вона дригається.

"Спасибі всій команді і всім моїм чудовим партнерам за цю веселу і таку душевну подорож 🙌 ✨ 🙏 #юрчишини2 люблю вас❤️", - підписала кадри Анна.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Не можу заспокоїтися 🤣🤣🤣"

"❤️Дякую тобі дорога❤️ти прекрасна партнерка і світла людина❤ ️ обіймаю тебе міцно🤗 🌺 🌼 🌸 🌻" - "про такого партнера, як ти, можна тільки мріяти! Ти крут! міцно обіймаю🤗 🤗 🤗❤️"

"Ось, що означає виглядати чудово і не треба для такої краси тонни штукатурки"

"Анна Кошмал така гарненька, красива.😍 😍 😍 Не те що в Сватах грала гота. 😂"

"дамочка ви приголомшлива❤️❤️🔥"

Раніше ми повідомляли, Кошмал розбурхала соковитим знімком в коротких шортиках. Дівчину накрила хвиля ностальгії за літніми спекотними днями.

"Поверніть мене назад...️ ️ ✨ 💫 #Barcelona🇪🇸", - підписала фото Анна.

У кадрі зірка "Сватів" сиділа на лавці, блиснувши пружними ніжками.

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