Про 38-річну співачку Аїді Ніколайчук вже тривалий час нічого не чути. З'ясувалося, куди пропала зірка

Учасниця 2-го і переможниця 3-го сезонів шоу "X-фактор" Аїда Ніколайчук спалахнула яскравою зірочкою на небосхилі українського шоубізнесу в далекому 2011 році. Як склалося подальше життя виконавиці після проекту і де вона зараз, пише "Апостроф".

Відомо, що після "X-фактора" Ніколайчук стала активно виступати, записувати нові композиції і брати участь у різних культурних проектах. Крім того, успішна Аїда підписала контракт з компанією Sony Music.

У травні 2013 року співачка випустила дебютний сингл "На твоїй планеті". У листопаді того ж року вийшов її другий кліп під назвою "Не обіцяй". А 14 грудня переможниця "Х-фактора" випустила свій перший альбом "Ми під одним небом".

В кінці літа 2014 року Аїда розірвала контракт з Sony Music і почався новий виток в її кар'єрі. Правда, не з такими темпами як раніше.

У 2016 році Ніколайчук опинилася серед претендентів на поїздку в Стокгольм на Євробачення. З піснею "Inner Power" вона пройшла до півфіналу національного відбору, але до фіналу не потрапила.

Разом з тим Аїда спробувала налагодити особисте життя - з білоруським мотогонщиком Микитою Подольським. У 2016 році дівчина вийшла за нього заміж, незважаючи на 12-річну різницю у віці (вона старше). Шлюб тривав два роки. Пізніше Аїда зізналася, що їхні стосунки, скоріше, були ілюзією щастя, ніж самим щастям. Остаточно пара розпалася після того, як співачка втратила їх спільну дитину.

У 2019 році Ніколайчук почала робити спроби повернення на сцену, незважаючи на тривалу перерву.

На сьогодні переможниця "Х-фактора" активно веде Instagram-блог, займається спортом і насолоджується життям. Співати Аїда також не кинула.

Так, зірка ділилася в соцмережі кадрами з кавером на пісню зарубіжної виконавиці Billie Eilish "No Time To Die".

"Не важливо, як складуться зірки - співати я буду завжди", - йдеться в підписі.

Крім того, Ніколайчук пристрастилася до мотоспорту - напевно, це мало не єдиний плюс її невтривалого шлюбу.

Також Ніколайчук активно роздає поради щодо макіяжу та догляду за собою та показує на власному прикладі, як їй вдається підтримувати струнку фігуру.

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