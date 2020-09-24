38-летняя певица, победительница 3-го сезона «X-фактора» Аида Николайчук рассказала о себе удивительный факт
Как передает Politeka.net, артистка опубликовала фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором сравнила себя, 18-летнюю, и нынешнюю. Стоит отметить, разница на лицо.
На "молодом" снимке можно заметить девушку с пышными формами и круглыми щечками, тогда как сейчас Николайчук выглядит заметно стройнее.
Аида рассказала в подписи к фото, как у нее получилось так сильно похудеть:
"В 18 лет я весила около 56 кг. На тот момент не было культа худобы, но это не мешало мне заморачиваться и стесняться своего тела. Правда, это была гормональная полнота. Потому что я начала набирать вес с 12 лет, а к концу училища формы пришли в красивый вид. Талия, грудь, бёдра - всё четко выражено. А после того, как я забеременела, на 4 месяце я стала весить 48кг и после родов осталась с весом 47кг🙈. Без каких-то чудесных пилюль, спорта или диет"
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Пользователи кинулись комментировать увиденное: многие отметили, что Аида совсем по-другому выглядит сейчас, чем 20 лет назад.
"Я бы тебя в 18 не узнала🤗"
"Мне кажется,что нельзя никоим образом оценивать своё состояние счастья в кг.
Потому что неважно сколько ты весишь и как выглядишь,если обрёл состояние гармонии 😘"
"47 кг😮? Ты что камни в карманах носишь, чтобы тебя не сносила легким ветерком?" - "нет, сейчас я 49-50)) 🙈"
"Сколько вам было лет на фото слева? 16?" - "18🙈"
"И была красоткой и сейчас 🔥👏🌷"
"Ты худыш ещё тот, но щёчки, которые были в 18, тебе к лицу 🥰😍"
"Очень красивая а в данный момент ещё и милая с потрясающим голосом, вам бы хит один создать ☝️😊"
"Это ты? .. Вау, такая разная💕"
"Вот это булочка!"
Напомним, звезда Х-Фактора потеряла ребенка: «Муж не стал поддерживать, отдалился»
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