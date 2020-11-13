Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, показала бюст, сміливо піднявши кофтинку

Популярна красуня з кожним днем підбирає більш сміливі і розкуті образи. Про це пише Politeka.net. Вся справа в тому, що кілька років під ряд модель вела Instagram в певному стилі і акцентувала увагу на своїх достоїнствах вельми поверхнево і сильно не роздягаючись. Максимум, який дозволяла собі Бахарі – це глибокі декольте.

Однак, останнім часом модель почала показувати трохи більше: приміряти образи супергероїнь і позуючи в незвичайних костюмах, носити брючні костюми без блузок або ж спортивний одяг взагалі без білизни.

Цього разу Гюль позувала в теплому костюмі і показала, що вона без ліфчика, задерши рожеву теплу кофтинку. Шостий розмір бюста, як і очікувалося, приховати не вдалося, тому Бахарі вразила зухвалою витівкою.

Досить насичений макіяж доповнив її образ, зробивши той не тільки ніжним, але ще і зухвалим. Ось як реагували в мережі на побачене:

«Привіт, мила, як ти прекрасна🌹; Дуже мило; Ти така красива ❤; Люблю твій рожевий; Так мило 🌹💓🌹💓; Відмінний і шикарний малюк💓🔥🥒🔥; Ідеально 😍😋💦; Супер чудово🔥🔥; Чорт візьми, це розкішно; 🌈 Ти затьмарила світ своєю яскравістю 🌹 Ти зачарувала своєю красою 🌹 Ти для чоловіків подібна сладострастному гріха слабкості 🌹; Ти - діамант блискучою огранювання».

Раніше ми також писали, що дівчина майже кожен день показує нові фото, при цьому в єдиному стилі. Бахарі подобається показувати фігуру в сукнях з зухвалими вирізами в зоні декольте.

Проте, як виняток в мережі іноді з'являються і інші кадри моделі, зовсім відрізняються від звичних. На одному з таких фото Гюль позувала в ніжно-рожевій піжамі, зробленій з прозорої тканини. Дівчина не тільки зробила зухвалий макіяж і позувала перед дзеркалом, вона ще й показала гідності без збентеження.

Ледве приховавши бюст, Бахарі справила враження на шанувальників.

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