Співак Філіп Кіркоров сколихнув публіку зворушливим жестом

Як передає Politeka.net, 53-річний артист опублікував свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram. Ось уже 9 років в цей день поп-король приходить на Новодівоче кладовище в Москві, щоб покласти квіти тій, яка завжди підставляла йому своє плече. Мова про актрису і співачку Людмилу Гурченко, якій сьогодні, 12 листопада, виповнилося б 85 років. Вона померла в 2011 році.

У легкій курточці, джинсах, кепці та захисній масці Кіркоров, з пониклим виглядом, обсипав могилу легендарної артистки квітами.

"З ювілеєм велика і неповторна!🙏 Людмила Марківна, завжди в пам'яті... 12 листопада 2020... 85 років геніальній актрисі, Діві, моєму Кумиру і Другу!🌹 ",- йдеться в підписі.

Кадри Кіркоров супроводив однією зі своїх пісень: емоційне виконання й проникливі рядки доповнили його душевний порив.

"Я відпускаю тебе, в темне небо відпускаю,

Білі ангели літають без мене.

Не встигаю зрозуміти, і про тебе вже не знаю,

Адже час все вирішує за нас..."

Користувачі кинулися коментувати побачене, приєднуючись до теплих слів Філіпа. Люди подякували поп-королю за чуйність.

"❤️🙏 Світла пам'ять🌹"

"Велика улюблена актриса і особистість! Унікальна!.. вона живе в нашій пам'яті , у фільмах, фотографіях, у спогадах.. Світла пам'ять 🙏❤️"

"Філіп ви чудовий! Уважний, добрий, чуйний! Дякую вам, що ви є❤️"

"Так🖤 таких вже немає, та й на краще 🖤"

"Шкода, що її з нами немає... 😭 Філіп, ви великий молодець, що пам'ятаєте про неї. ❤️ Таких актрис більше немає і не буде"

"Незважаючи на печаль, дуже красиве місце..."

Раніше ми повідомляли, Кіркоров викликав фурор "новорічними" кадрами з коханцем Ольги Бузової Давидом Манукяном. Артист показав в Instagram "шматочки" зі зйомок святкового шоу, на якому виконав разом з Давою пісню "Ролекс". Користувачі звернули увагу на те, що репер весь час тримав в руках величезну сумку. При цьому сам Філіп не був ні чим обтяжений.

"Дава тепер і сумку для Кіркорова носить, ганьба 😓"; "Дава ваш особистий сумконосій?"; "дав потримати", - пирснули від сміху коментуючі.

Нагадаємо, що пристрасний Філіп Кіркоров дозволив собі зайвого перед публікою, кадри:"з розсунутими ногами в купальнику".

Як повідомляла Politeka, Філіп Кіркоров привчив дітей до екстриму « "небезпечні" кадри.

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