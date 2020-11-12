Відома модель Ебігейл Ретчфорд показала себе на радість фанатів

На фото красуня позувала в білому топі і штанях з чорними смужками. Зірка знімала себе на телефон, а волосся залишила розпущеним. Ебі підняла камеру вгору і можна, демонструючи апетитний бюст. На другому кадрі дівчина вже була в леопардовому костюмі і показувала поцілунок на камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, але так і хочеться додати: "кішечка, божевільна крихта".

Повідомлялося, що відома американська модель Ебігейл Ретчфорд блиснула формами в своєму гардеробі.

Ебі присіла біля дзеркала і почала знімати себе, демонструючи великі принади в глибокому декольте. Модель одягла білосніжний топік на ґудзиках, які розстебнула. Великий бюст чи не вистрибував з вбрання, а спокусливості додавав той факт, що красуня була без білизни.

Ми писали, що американська модель Ебігейл Ретчфорд похвалилася бездоганною красою, вбравшись в елегантну білизну.

Так, на фотографії Ретчфорд позує в крихітному чорній білизні, до непристойності приспустивши бюстгальтер. При цьому дівчина нібито на щось дивиться, тримаючи в іншій руці білу троянду.

Нагадавши, Ебі Ретчфорд влаштувала розпусні ігри в прозорій білизні

А ще Politeka писала, що Ебігейл Ретчфорд кокетливо посвітила своїм "садом" в прозорій білизні

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