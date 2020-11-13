Відома модель Кім Кардаш'ян показала себе і розповіла про знахідку

На фото красуня позувала в бікіні. Кім здалася по пояс, тому нижньої частини одягу не було видно. На кадрах модель залишила волосся розпущеним, а руками взялася за груди. Дівчина дивилася прямо в об'єктив камери, роблячи знімок ще більш запальним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я знайшла ці фото зі знімального майданчика і вирішила надіти їх сьогодні! Що найулюбленіше у вас з цієї колекції", - підписала фотографію зірка.

"Милашка", - написала сестра Хлої під фото.

Фанати поставили майже 2 мільйони лайків і написали коментарі:

"Ти красива Кім", " мені дуже сподобався цей гламур!!", "Самий милий кошеня", "я б теж хотів, але я не такий мільярдер, як ти, дитинко: (" , " яка ти приголомшлива!", "Ваш шарм непереборний !!", "Привіт, Кім, твій кумир, будь ласка, скажи привіт", " ти хочеш провести час зі мною?".

Повідомлялося, що американська модель і ікона стилю Кім Кардашьян вразила красою під час розваг на узбережжі.

"Посмішка для..." - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що Кім Кардашьян в одному топі і шортах демонструє пружну фігуру у всій красі. У якийсь момент вона вирішила залізти на дерево, застигнувши заради пікантного кадру.

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