Переломний момент чекає глядачів шоу "Холостячка" з актрисою Ксенією Мішиною
Як передає Politeka.net, в Instagram опублікований анонс четвертого випуску, який вийде на телеканалі "СТБ" 13 листопада. Судячи з кадрів, ефір обіцяє бути скандальним (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Зокрема, Мішина розкриє жахливу брехню одного з учасників проекту, у якого є дитина і який відмовився від батьківських прав. Щоб привернути до себе особливу увагу Ксенії (а як відомо дівчина сама виховує 8-річного сина Платона) молодий чоловік вдався до спекуляції на темі дітей. Але, як свідчить приказка, все приховане стає явним, і він, виходить, самому собі підклав свиню.
"Спекуляція, тотальна брехня... Як взагалі можна так чинити?, - обурюється на кадрах Мішина. - Ти матимеш справу з моїми юристами".
Користувачі, обговорюючи анонс, тут же припустили, що можливо тим самим "ізгоєм", який впаде в немилість Ксенії, стане 30-річний Назар Дзівульський - дизайнер і бізнесмен з Тернополя. Хлопець неодноразово акцентував увагу на тому, що у нього є 5-річний син (до речі, теж Платон), з матір'ю якого він не живе, але нібито всіляко допомагає у вихованні хлопчика.
Обскубана Волочкова розсунула ноги і влаштувала енергійні ігри на підлозі: кадри експериментів
Дорофєєва кардинально змінилася після розпаду "Время и Стекло", співачку не впізнати: "що це взагалі таке?"
"Христина стала на 10 років молодшою": 49-річна Орбакайте тепер годиться синові Дені в подружки, рідкісне фото
"Наречена" Харламова пограла своїми "кулями" в непристойному декольте: "Привітик, Силікошкіно!"
"Думаю це назар"
"Вміють же зацікавити"
"Швидше за все це Назар, але мені здається він зможе пояснити що як і чому"
"Це все про НАЗАРА 😁 😁 "
Раніше ми повідомляли, публіка розсердилася на Мішину після її суддівства на проекті "Танці з зірками". Як відомо, на кожен ефір запрошують додаткового суддю (з числа колишніх учасників) - на допомогу нинішнім танцюристам. Але зі своєю роллю - помічниці - Ксенія не впоралася.
Після сімейного танцю з батьком Мішина поставила Юлії Саніній 9 балів, в той час, як навіть найсуворіші судді поставили їй 10-ку.
"А Мішина забула, як сама танцювала? Куди 9? Професіоналка?", "Мішина спеціально топить?", "Мішина все зіпсувала", "вперше бачу коли тренер джокер не завищує, а занижує оцінки", - прокоментували користувачі.
Нагадаємо, що Мейхер, вперше показала своїх дочок, не змогла стримати емоцій: "мої крихти заслуговували тисячу балів!".
Також Politeka писала, що Сергій Мельник закрутив пристрасний роман з улюбленицею ями з "Танців з зірками".