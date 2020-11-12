Переломний момент чекає глядачів шоу "Холостячка" з актрисою Ксенією Мішиною

Як передає Politeka.net, в Instagram опублікований анонс четвертого випуску, який вийде на телеканалі "СТБ" 13 листопада. Судячи з кадрів, ефір обіцяє бути скандальним (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Зокрема, Мішина розкриє жахливу брехню одного з учасників проекту, у якого є дитина і який відмовився від батьківських прав. Щоб привернути до себе особливу увагу Ксенії (а як відомо дівчина сама виховує 8-річного сина Платона) молодий чоловік вдався до спекуляції на темі дітей. Але, як свідчить приказка, все приховане стає явним, і він, виходить, самому собі підклав свиню.

"Спекуляція, тотальна брехня... Як взагалі можна так чинити?, - обурюється на кадрах Мішина. - Ти матимеш справу з моїми юристами".

Користувачі, обговорюючи анонс, тут же припустили, що можливо тим самим "ізгоєм", який впаде в немилість Ксенії, стане 30-річний Назар Дзівульський - дизайнер і бізнесмен з Тернополя. Хлопець неодноразово акцентував увагу на тому, що у нього є 5-річний син (до речі, теж Платон), з матір'ю якого він не живе, але нібито всіляко допомагає у вихованні хлопчика.

"Думаю це назар"

"Вміють же зацікавити"

"Швидше за все це Назар, але мені здається він зможе пояснити що як і чому"

"Це все про НАЗАРА 😁 😁 "

Раніше ми повідомляли, публіка розсердилася на Мішину після її суддівства на проекті "Танці з зірками". Як відомо, на кожен ефір запрошують додаткового суддю (з числа колишніх учасників) - на допомогу нинішнім танцюристам. Але зі своєю роллю - помічниці - Ксенія не впоралася.

Після сімейного танцю з батьком Мішина поставила Юлії Саніній 9 балів, в той час, як навіть найсуворіші судді поставили їй 10-ку.

"А Мішина забула, як сама танцювала? Куди 9? Професіоналка?", "Мішина спеціально топить?", "Мішина все зіпсувала", "вперше бачу коли тренер джокер не завищує, а занижує оцінки", - прокоментували користувачі.

Нагадаємо, що Мейхер, вперше показала своїх дочок, не змогла стримати емоцій: "мої крихти заслуговували тисячу балів!".

Також Politeka писала, що Сергій Мельник закрутив пристрасний роман з улюбленицею ями з "Танців з зірками".