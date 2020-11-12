Телеведуча Анфіса Чехова розбурхала пікантними кадрами своїх пригод на Мальдівах

Як передає Politeka.net, 42-річна зірка опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в блакитному бікіні на білому пісочку, облямованому фантастичним океаном.

Анфіса з вологим волоссям, в солом'яному капелюшку й сонцезахисних окулярах куражилася перед камерою, вишукуючи найкращий ракурс, - хоча її фанати впевнені, вона гарна як не покрути.

Пишногруда красуня ніколи не соромилася показувати своє тіло - далеке від модельних "худих" стандартів, але таке природнє й спокусливе.

У підписі Чехова, нарешті, помітила, що користувачам більше подобаються її фото в купальниках - Анфіса вирішила брати бика за роги.

"За моїми спостереженнями тільки фото в купальниках роблять мій Instagram живим і активним. Таке відчуття, що у моїх фоловерів стоїть оповіщення або звуковий сигнал: «Трень, трень, Чехова виклала напівголе фото, можна зайти до неї в аккаунт»️️ ️ з іншого боку я, виходить, ідеальна модель для реклами купальників️️", - зробила одкровення Чехова.

Користувачі кинулися обговорювати її пост:



"Живете тільки для красивої картинки...смішно...не втомилися???" - "Втомилася. Від негативних коментів від людей з обмеженою свідомістю ☺ ️"

"Якби існував еталон жіночої фігури, то Ваша була б точно затверджена! 😉😍"

"Це не тільки за вашими спостереженнями, звичайні фото особливо не цікаві, а ось напівголі куди краще виглядають. Як би там не було, але чомусь це так) 😍 🍑 🔥 "

"Яка шикарна фігура 😀 👍 🌹 "

"На цьому фото прекрасно все! Без винятку!💃🌹🔥"

"Я поруч з вами бачу красивого афроамериканця з Анголи 🔥 ви вийдете заміж за нього, і будете жити в ЮАР 👏 👏 👏 у вас буде донька😍" - "🤦🏻♀️😂😂😂 ось афроамериканці зовсім мене не приваблюють ☺"

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