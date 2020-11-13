Відома модель Кайлі Дженнер показала, як відпочиває після важкого дня
На фото красуня сиділа в корсеті у ванній. Зірка релаксувала серед пелюсток троянд і гладила свої ноги. Волосся у красуні були розпущеним, а на тлі можна побачити кілька свічок. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили більше двох мільйонів лайків і написали коментарі:
"Так красиво", "я люблю тебе", " Люблю вас ! Будь ласка, дайте відповідь", " є там чоловік або давайте про це поговоримо?", "ураа нарешті Нова фотка, яка красива"," падіння Тревіса Скотта", " закоханий в них, яка твоя улюблена Кайлі?", "Одержимий набором для ванної", "Мамочка Кайлі"," Кайлі, ти божественна"," YouTube не працює«, " Фантастична. Не можу відірвати погляд», «боже, що я тільки що побачив", " до чого ж ти красива. Просто немає слів«,» Божественна форма«, " ідеальні принади. Красоточка"»
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Повідомлялося, що популярна американська модель Кайлі Дженнер похвалилася формами в одному бюстгальтері.
На нових домашніх кадрах Кайлі зняла себе в дзеркалі на тлі дивана. Модель демонструє свою соковиту фігуру у вільних домашніх штанях і білому ліфчику. Варто відзначити, що бюстгальтер ледве утримує пишні форми красуні, яка спокусливо згинається перед дзеркалом.
Нагадавши, Кайлі Дженнер приспустила штани, світячи красою в стрінгах
А ще Politeka писала, що Кайлі Дженнер у ванній при свічках показала, як виглядає ідеал
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