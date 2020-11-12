Мама Вєрки Сердючки відзначилася витівкою на кухні

Як передає Politeka.net, українська актриса Інна Білокінь, відома як мама Вєрки Сердючки, опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала за цікавим заняттям (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Так, розпатлана артистка, в "безрозмірній" домашній футболці копошилася біля плити. Голос за кадром, що судячи з усього належить її концертному колезі Андрію Данилку, запитав, що вона готує. Білокінь відповіла, що борщ, але гість продовжував знімати і допитуватися у неї, а чи вийде той смачним. Тоді мама Вєрки Сердючки з обуренням відмахнулася: "Андрій, будь ласка, заспокойся заради бога... ну що ти, як це... Андрій!"

При цьому в кадр потрапила порожня пляшка з-під алкоголю.

Кумедна сцена на кухні викликала фурор. Користувачі кинулися коментувати побачене:

"На це можна дивитись вічно ❤️ борщ буде нормальний!) 💋😄"

"кілька разів переглядав. Клас. На столі порожня пляшечка, яка пробила на ріденьке. :)"

"Андрійко балдіє від такої господині!))))"

"Борщ буде нормальний!"Ой, я не можу 😃😘"

"Обожнюю вас мої дорогі таланти 👍 😘 "

"Рецепт борщу в студію👏"

"Чую, хтось вже причастився 😂 🔥 "

Раніше ми повідомляли, Білокінь похвалилася дизайнерською захисною маскою з намальованими губами. На селфі актриса позувала в себе вдома без косметики, не соромлячись показати свою природну красу.

"Маска шикарна!", "Красиво як!", "Цікавий дизайн», «Інна, ви – Богиня», «Губки бантиком, бровки будиночком», "Губки - магніт", - коментували фанати артистки.

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