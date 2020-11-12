Актриса Анна Кошмал, яка зіграла Женю Ковальову в "Сватах", поманила публіку соковитим фото
Як передає Politeka.net, 26-річна зірка опублікувала архівний знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в літньому вбранні в сонячній Барселоні.
Блондинка явно мріє про відпочинок в заморських країнах і жарких днях.
"Поверніть мене назад...️ ️ ✨ 💫 #Barcelona🇪 🇸", - підписала фото Анна.
Дівчина позувала на тлі зелених дерев і пальм, розташувавшись на лавці. Кошмал продемонструвала фігуру в білій маєчці та крихітних шортах чорного кольору.
Безсоромна Анджеліна Джолі зняла весь одяг, ледь прикрившись шовковим простирадлом: "Ідеальна"
Дорофєєва кардинально змінилася після розпаду "Время и Стекло", співачку не впізнати: "що це взагалі таке?"
Роман спалахнув на "Танцях з зірками", закохані більше не приховують почуттів: "Заради неї я готовий рвати всіх"
Вагітна Меган Маркл готує втечу після скандалу з принцом Гаррі: що стало останньою краплею
Актрисі вдалося надихнути користувачів і поманити за собою:
"Красотулька!🤩 "- "правильніше красопетка)"
"І мене теж!!😁"
"можна з Вами?😸🖤"
"Дуже красиве фото !!! 👍😍😘"
"Фотка відпад"
"Таааак Аня Барселона це просто чудове місце. Завжди хочеться туди повертатися 😉 👍 👍 👍 👍 👍 👍 фото просто чудове"
"Сонечку не вистачає сонечка !!!😆"
"Шикарний пейзаж"
"Хороша думка, Барселона це рай на землі. Голосно не звучало"
Раніше ми повідомляли, Кошмал вразила атмосферним знімком, на якому постала в сукні-ночнушці бронзового відтінку. Для більшого ефекту спокуслива актриса позбулася бюстгальтера, розпаливши зоною декольте.
На фото Анна притулилася до синьої стіни, млосно зігнувши ніжку і злегка нахиливши голову. Розпущене волосся красуня розсипала на плечах.
"Прекрасна, легка, ніжна. Захоплююся!", "Як атмосферно", "Вау немає слів! Дуже красиво", "дуже ніжна", "ви принадність!", "Фея", "ви прекрасні як травневий день", - відгукнулися фанати.
Нагадаємо, Женька з "Сватів" змінилася до невпізнання і показала нову себе.
Також Politeka писала, що похмура Женька з "Сватів" показала характер в чокері і з чорною помадою, рідкісне фото.