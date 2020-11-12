"Поверніть мене назад"

Актриса Анна Кошмал, яка зіграла Женю Ковальову в "Сватах", поманила публіку соковитим фото

Як передає Politeka.net, 26-річна зірка опублікувала архівний знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в літньому вбранні в сонячній Барселоні.

Блондинка явно мріє про відпочинок в заморських країнах і жарких днях.

"Поверніть мене назад...️ ️ ✨ 💫 #Barcelona🇪 🇸", - підписала фото Анна.



Дівчина позувала на тлі зелених дерев і пальм, розташувавшись на лавці. Кошмал продемонструвала фігуру в білій маєчці та крихітних шортах чорного кольору.

Актрисі вдалося надихнути користувачів і поманити за собою:

"Красотулька!🤩 "- "правильніше красопетка)"

"І мене теж!!😁"

"можна з Вами?😸🖤"

"Дуже красиве фото !!! 👍😍😘"

"Фотка відпад"

"Таааак Аня Барселона це просто чудове місце. Завжди хочеться туди повертатися 😉 👍 👍 👍 👍 👍 👍 фото просто чудове"

"Сонечку не вистачає сонечка !!!😆"

"Шикарний пейзаж"

"Хороша думка, Барселона це рай на землі. Голосно не звучало"

Раніше ми повідомляли, Кошмал вразила атмосферним знімком, на якому постала в сукні-ночнушці бронзового відтінку. Для більшого ефекту спокуслива актриса позбулася бюстгальтера, розпаливши зоною декольте.

На фото Анна притулилася до синьої стіни, млосно зігнувши ніжку і злегка нахиливши голову. Розпущене волосся красуня розсипала на плечах.

"Прекрасна, легка, ніжна. Захоплююся!", "Як атмосферно", "Вау немає слів! Дуже красиво", "дуже ніжна", "ви принадність!", "Фея", "ви прекрасні як травневий день", - відгукнулися фанати.

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