Американська модель Кендіс Сванепул з Victoria's Secret вразила фігурою, примірявши одне лише боді

Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

«У неї є схильність до перфекціонізму, але вона врівноважує їх своїм глибоким бажанням відчувати й переживати. Її сни подібні хмарам, що пливуть по небу з ймовірністю, що вони проливають дощ і живлять землю», - йдеться в підписі.

Уточнимо, що на фотографії Сванепул позує в одному боді, ефектно нагнувшись в кадр. Завдяки цьому в кадр потрапили витончені вигини красуні, на що звернули увагу її шанувальники.

"Це неймовірно крутий кадр", " сама витонченість, Кенді! Обожнюю тебе" « " бездоганне тіло. Супер вид", "Божественна«," ти дійсно ангел!",- пишуть вони.

Як повідомлялося до цього, Кендіс Сванепул позувала в сукні. Дівчина стояла під душем. Красуня взялася рукою за блискавку наряду, роблячи знімок ще більш спокусливим. Кадр вийшов досить гарячими і зворушливими, хоча і зробленим в чорно-білих тонах.

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