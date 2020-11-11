Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова приголомшила шанувальників, згадавши колишні заслуги

Як розповідає Politeka, кадри знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

"Сьогодні день Анастасії.🙏 Я вітаю з іменинами всіх, хто названий цим красивим ім'ям🙏 🌺 моя матуся привезла мені мої архівні записи. З яких я знайшла дуже зворушливу для мене...» - йдеться в повідомленні.

Водночас сама балерина зізнається на кадрах вона зображена в дуже складний для свого життя момент.

"За часів гонінь і цькування проти мене, я роки не виступала в рідному Санкт-Петербурзі.. І через цей час ми з мамою організували тоді мій сольний благодійний концерт на сцені БКЗ "Жовтневий" в Пітері. Всі глядачі були і тоді запрошені безкоштовно. А ведучим цього проекту був Святослав Белза.🙏 Цього метра вже немає в живих.. Але його слова і оцінка мене назавжди в моїй пам'яті", - йдеться в тексті повідомлення.

Уточнимо, що коментарі у Волочкової, вже за традицією, були закриті. Причиною цього є надмірна кількість хейта з боку шанувальників. Люди звинувачують її в лукавстві.

Нагадаємо, що Волочкова в непристойній сукні зганьбилася поруч з новою мачухою дочки:"Чупа-Чупс на паличці".

Як повідомляла Politeka, Волочкова розкорячилася в непристойних позах перед молоденькими красунями:"Недолюблена тітонька".

Також Politeka писала, що розпусна Волочкова засвітила зайве в ультракороткій комбінації:"не соромно".