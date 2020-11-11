Популярна українська телеведуча Катя Осадча приголомшила шанувальників, розповівши їм пікантну деталь зі свого минулого

Як розповідає Politeka, пост знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

"80-90 в моді:) в 90е я дуже хотіла капор, але мама вважала це дурним витрачанням грошей і капор я так і не отримала, тоді не знала, що виросту і з головними уборами проблем не буде», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Осадча позує, розкривши курточку і посвітивши бездоганним обличчям зблизька. Це справило ефект «бомби» серед її шанувальників.

"класна ланцюжок!«, "ось це ти круто виглядаєш-пожежа», «топ», «дуже крутий образ, Катя", " вам дуже йде. Неймовірна", - пишуть вони.

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Катя одягла довгу білу футболку, мабуть, щоб не згоріти на сонці, а також була у квітчастих плавках.

Красуня демонструвала свої довгі ніжки, гідні тільки захоплення. Осадча зробила хвостик і прикрасила зачіску шпильками.

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