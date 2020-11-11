Російська журналістка і ведуча Ксенія Собчак нарвалася на критику шанувальників, невдало відфотошопивши знімок
Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість викинула у себе на сторінці в Instagram.
"Мої правила прості-в Дубаї поводься як просять Дубайці)) в Європі - як європейці», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Собчак позує в окулярах і накидці на тлі пустелі. Однак шанувальники звернули увагу на невдалий фотошоп кумира, через що її обличчя можна впізнати насилу.
"Христина стала на 10 років молодшою": 49-річна Орбакайте тепер годиться синові Дені в подружки, рідкісне фото
НБУ боляче вдарив по долару, оприлюднений новий курс валют: що буде з гривнею
"Сьогодні від нас пішла легенда": таємниче обірвалося життя геніального українця, кіносвіт поніс величезну втрату
Тарифи на газ знову злетять, українців доконають новими розцінками: "До 9 тисяч гривень за..."
"Фотошоп, Ксенія - це не Ваше" « "ох і нафотошопила, бедуїнка", " це фотошоп такий? Особа з дюнами злилося)🚬 👵 🏾", "прикольні фотошпалери 🔥" »" а навіщо так сильно особа замилили?", "зблідла-замоталася напевно", - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що російська телеведуча, політики блогерка Ксенія Собчак викликала переполох своїм виглядом
На знімку Ксенія відображена з широко відкритими століттями. Особливу увагу варто приділити макіяжу теледіви - її губи пофарбовані чорним, а область навколо очей – рожевим. На лобі Ксенії можна помітити закривавлену рану, яка мабуть є гримом, і приклеєні Стрази.
Нагадаємо, що Собчак з затертим обличчям плюнула на все і приміряла діловий костюм: "навіщо вас так жорстко...".
Також Politeka писала, що Собчак в образі зацілованої Школярки побешкетувала на дивані: "Прибухнула?».