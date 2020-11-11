Це просто щось з чимось

Російська журналістка і ведуча Ксенія Собчак нарвалася на критику шанувальників, невдало відфотошопивши знімок

Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість викинула у себе на сторінці в Instagram.

"Мої правила прості-в Дубаї поводься як просять Дубайці)) в Європі - як європейці», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Собчак позує в окулярах і накидці на тлі пустелі. Однак шанувальники звернули увагу на невдалий фотошоп кумира, через що її обличчя можна впізнати насилу.

"Фотошоп, Ксенія - це не Ваше" « "ох і нафотошопила, бедуїнка", " це фотошоп такий? Особа з дюнами злилося)🚬 👵 🏾", "прикольні фотошпалери 🔥" »" а навіщо так сильно особа замилили?", "зблідла-замоталася напевно", - пишуть вони.

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На знімку Ксенія відображена з широко відкритими століттями. Особливу увагу варто приділити макіяжу теледіви - її губи пофарбовані чорним, а область навколо очей – рожевим. На лобі Ксенії можна помітити закривавлену рану, яка мабуть є гримом, і приклеєні Стрази.

Нагадаємо, що Собчак з затертим обличчям плюнула на все і приміряла діловий костюм: "навіщо вас так жорстко...".

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