Скандальна російська актриса Христина Асмус приголомшила шанувальників визнанням, чому найближчим часом вона буде " як зомбі»

Як повідомляє Politeka, фотографію красуня розмістила у себе на сторінці в Instagram.

"Вийшла я сьогодні о 5 ранку на зйомки, а на вулиці -2!! 🥶 Ну блін.., я так не граю 🤪 найнеприємніший час для мене починається... 🙈 До весни я буду як зомбі. І півроку спати в обнімку з обігрівачем (ну хоч з кимось😂 😂 😂)»,-йдеться в повідомленні.

Більш того, Асмус зізналася – вона «мерзлячка». Тому навіть влітку спить при закритих вікнах.

"Я не люблю холод 🥴 завжди й скрізь мерзну. Як на мене краще +53, ніж +12. Навіть + 18 для мене - холодрига ️ ️ я не люблю верхній одяг, Кофти, шапки й шкарпетки 🧦 🧣 вітер - взагалі каламутний якийсь 😂 Я ніколи не сплю під кондиціонером і з відкритим вікном, навіть влітку. Коротше, я ппц яка мерзлячка. Все, йду в сплячку до весни 🐻 і головне як болісно дооолго тягнеться цей час. І як швидко пролітає весна / літо", - йдеться в тексті повідомлення.

У той же час багато хто з шанувальників зірки зізналися, що також намагаються не потрапляти на холод, тому що не люблять його.

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