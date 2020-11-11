Дочка легендарної української співачки Олі Полякової Маша вразила красою, примірявши прозоре мереживо

Як розповідає Politeka, фотографії знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

«Як ви думаєте, дівчина повинна себе занижувати й свої достоїнства, або підносити та перебільшувати їх», - йдеться в підписі.

Уточнимо, що на фотографії Маша позує в чорному пальто, яке вирішила ефектно розкрити й посвітити червоним прозорим мереживом. При цьому образ знаменитість доповнила ефектним макіяжем і зачіскою.

"Підносити та перебільшувати ❤ ️" » - відповіла дівчині сама Оля.

Звернемо увагу, що шанувальники Маші буквально «вибухнули» від побаченого, про що говорять коментарі під знімком.

"Красуня», «копія мама», «не погано, однак», «ой, до мами ще ой як далеко», "шикарна", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що 15-річна Маша Полякова порадувала шанувальників новим відео на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах красуня позує вдома в забавному образі, який ідеально підійшов би для молодіжної хеллоуїнської вечірки. На ній плаття або блузка з хижим леопардовим принтом, а обличчя дівчини «прикрашає» грим з імітацією котячого носа і вусів.

"Всім привіт! Скоро 31 Жовтня. А це свято всіх мертвих і улюблене свято всіх, хто любить вбиратися», - розповіла у відео Маша.

Нагадавши, помолоділу Полякову переплутали зі старшою донькою, Могилевська аж ухнула: "Хороша, чортівка!".

Як повідомляла Politeka, неповнолітня дочка Олі Полякової пішла по стопах матері, красномовні кадри.

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