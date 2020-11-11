Супермодель і актриса Емілі Ратаковскі з Victoria's Secret вразила красою, примірявши напівпрозорий топ

Як розповідає Politeka, фотографіями знаменитість вирішила поділитися у себе на сторінці в Instagram.

"Не тільки плавання, але і штани з підкладкою і відповідні футболки, щоб зберігати свіжість до кінця року в місті й на пляжі», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Ратаковскі позує в прозорому топі і крихітному купальнику, який ефектно оголює її вагітний живіт. Шанувальники знаменитості прийшли в» дикий " захват від побаченого.

"Занадто добре навіть для неї«,» ти бездоганно виглядаєш, дуже круто«,» ти справжня королева«,» боже, до чого ж ти красива«,» дуже мило виглядаєш«," прикольна на знімку. Дуже", - пишуть вони.

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Емілі постала у відвертому купальнику з повністю відкритою спиною, особливо підкреслює опуклу "п'яту точку" зірки і її спокусливі груди. На голові у Емілі загорнуто рушник, з чого можна зробити висновок, що Ратаковскі недавно з душу.

Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

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