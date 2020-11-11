Слідом за президентом Володимиром Зеленським китайський вірус вразив і спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова

Як повідомляє Politeka.net, про це політик оголосив увечері 11 листопада на своїй сторінці в Фейсбук.

Він повідомив, що отримав позитивний результат тесту і тепер відповідно до правил відправляється на самоізоляцію. У той же час, Разумков підкреслив, що відчуває себе нормально.

"Сьогодні хвороба наздогнала і мою сім'ю, я отримав позитивний результат тесту. Відчуваю себе нормально, сподіваюся, так буде і надалі. Буду перебувати на ізоляції і працювати дистанційно. Притримуйтеся карантину і бережіть себе і близьких! Щиро бажаю вам всім здоров'я!",- написав політик.

Зазначимо, що коронавірус вражає все більше відомих українців. Зокрема, стало відомо, що позитивний тест отримав і президент країни. Повідомлялося, що поки Зеленський не потребує госпіталізації, проте голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький уточнив, що в разі погіршення стану президент буде лікуватися в тому медзакладі, в якому знайдеться вільне місце.

Передбачалося, що якщо Зеленський не зможе продовжувати працювати дистанційно, його обов'язки виконуватиме спікер парламенту Дмитро Разумков.

Додамо, що майже одночасно із Зеленським про позитивний тест повідомив і глава офісу президента Андрій Єрмак. Він вже заявив, що відчуває себе "нормально" і буде працювати з дому через відеозв'язок.

Нагадаємо, все, що відомо про хворобу Зеленського, хто ще заразився і де будуть лікувати: "Зло повертається обов'язково...".

Як повідомляла Politeka, Зеленський обурився реакцією українців на його хворобу.

Також Politeka писала, що Зеленського, який підхопив вірус, закликали пройти лікування зі звичайними українцями: "Подивіться в очі вмираючих".