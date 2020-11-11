Слідом за президентом Володимиром Зеленським китайський вірус вразив і спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова

Як повідомляє Politeka.net, про це політик оголосив увечері 11 листопада на своїй сторінці в Фейсбук.

Він повідомив, що отримав позитивний результат тесту і тепер відповідно до правил відправляється на самоізоляцію. У той же час, Разумков підкреслив, що відчуває себе нормально.

"Сьогодні хвороба наздогнала і мою сім'ю, я отримав позитивний результат тесту. Відчуваю себе нормально, сподіваюся, так буде і надалі. Буду перебувати на ізоляції і працювати дистанційно. Притримуйтеся карантину і бережіть себе і близьких! Щиро бажаю вам всім здоров'я!",- написав політик.

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Зазначимо, що коронавірус вражає все більше відомих українців. Зокрема, стало відомо, що позитивний тест отримав і президент країни. Повідомлялося, що поки Зеленський не потребує госпіталізації, проте голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький уточнив, що в разі погіршення стану президент буде лікуватися в тому медзакладі, в якому знайдеться вільне місце.

Передбачалося, що якщо Зеленський не зможе продовжувати працювати дистанційно, його обов'язки виконуватиме спікер парламенту Дмитро Разумков.

Дмитрий Разумков, Владимир Зеленский

Додамо, що майже одночасно із Зеленським про позитивний тест повідомив і глава офісу президента Андрій Єрмак. Він вже заявив, що відчуває себе "нормально" і буде працювати з дому через відеозв'язок.

Нагадаємо, все, що відомо про хворобу Зеленського, хто ще заразився і де будуть лікувати: "Зло повертається обов'язково...".

Як повідомляла Politeka, Зеленський обурився реакцією українців на його хворобу.

Також Politeka писала, що Зеленського, який підхопив вірус, закликали пройти лікування зі звичайними українцями: "Подивіться в очі вмираючих".