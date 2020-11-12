Погода в Україні 12 листопада здивує різкими змінами, частина країни накриють несподівані заморозки

Як розповідає Politeka, про це свідчить прогноз синоптиків.

Так, дощів на території країни не передбачається, хоча можлива хмарність. На заході буде від 5 до 7 градусів вище нуля. Вночі синоптики прогнозують похолодання до 0-3 градусів зі знаком "плюс".

Трохи прохолодніше буде і на півночі України. Вдень очікується близько 4-7 градусів за Цельсієм, а після заходу сонця похолодає до -1 нижче нуля.

Невелика хмарність накриє і центральну частину країни, де повітря у світлий час доби прогріється до 4-7 тепла. Вночі ж різко похолодає. Синоптики говорять про -1 +2 за Цельсієм.

Трохи тепліше вдень буде на півдні. Стовпчик термометра прогріється до 6-9 тепла. Вночі ж температура впаде до 0-5 за Цельсієм.

Не пощастить сьогодні й жителям східної частини України, де повітря прогріється лише до 2-5 за Цельсієм. Ближче до вечора температура повітря охолоне до 0-4 морозу.

Згідно з прогнозом синоптиків, у Києві та передмісті повітря вдень буде близько 3-7 градусів тепла. Вночі, правда різко похолодає: від 2 тепла до -1 за Цельсієм.

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