Дочка хворої на рак актриси Анастасії Заворотнюк, Ганна, змусила публіку спливати слинкою

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в дещо незвичайній позі.

Щаслива Анна позувала біля піцерії: на ній була стильна шубка, що нагадувала забарвлення далматинця, кремові штани, снікерси й кепка.

Дочка Заворотнюк однією рукою тримала загорнутий у папір шматочок піци, а іншою показувала жест "мир". При цьому дівчина висунула кінчик язика і хвацько задерла ніжку.

"Ностальгія по Америці🇺🇸 🍕 🍕 у студентські роки такий перекус був невід'ємною частиною мого повсякденного життя💖", - написала Анна.

Завзятий настрій дівчини підхопили її шанувальники. Треба віддати їй належне, збуджувати апетит у неї виходить відмінно:

"Ооооо таааак😍 😍 😍 😍я обожнювала теж там піцу) у мене поруч з будинком була забігайлівка і я постояяяяянно її брала))) пепероні one love ❤ ️"

"Ух ти яка шубка? 😍 Звідки така?)"

"Анєчкааа, як класно!😻"

"Що за модна дівчинка у мене тут в стрічці 🚀 🥤 "

"Ух ти, американка-студентка та ще й красуня!😍🍕🍕🍕☕"

"Гарненька така 🤗"

"Мммм... Піца! Моя улюблена! Смакота! Ганнуся, дуже рада бачити посмішку на твоєму обличчі❤️"

Раніше ми повідомляли, Анна в шкіряних штанях здивувала осіннім фото біля інсталяції з соломою та гарбузами.

"З дарами осені 🎃 залишайте осінні смайли в коментарях🎃 🍁 🍂 🍄", - попросила фанатів дівчина.

"Не втомлюся вами захоплюватися🍁 🍂 😍"; "яке волосся😍 🔥"; "вибачте, ось і під'їхали осінні смайлики🌽 🥑 🥔", - відреагували ті.