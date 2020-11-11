Починаюча модель Діва Кассель розпалила пружними принадами

Як передає Politeka.net, 16-річна дочка актриса Моніки Беллуччі й актора Венсана Касселя опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в чорному топі й обтягуючих лосинах.

Дівчина зібрала волосся в хвіст, кинувши хитренький погляд в камеру. Еластична тканина топіка "підстрибнула" на бюсті, що стирчав, ледь не засвітивши заборонене.

Крім того дочка Моніки та Венсана продемонструвала оголений животик.

Локацією для фото стала вітальня старого будинку. Причому, на задньому тлі, пильні фанати розгледіли чоловіка, який спостерігав за процесом зйомки.

"Укорочений топ в стилі 90-х❤️❤️❤️", - підписала фото юна зірка.

Незважаючи на юний вік, дівчині добре вдалося передати атмосферу того часу - молодості її мами (зараз Беллуччі 56 років).

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Подивися на обличчя позаду себе 😶"

"Любов чиста 💍"

"Занадто красиво !!! ❤️❤️❤️"

Раніше ми повідомляли, Діва похвалилася талантом спокушати - мабуть, успадкованим від матері. Модель позувала на тлі дикої рироди з розпущеним волоссям і мінімумом косметики, але з таким спокусливим силуетом. Судячи з обрисів пружного бюста юної спокусниці, вона не стала сковувати свою красу бюстгальтером. Зате натягнула топ з довгим рукавом. Періодично Діва гладила своє тіло руками, ще більше розохочуючи публіку.

Дуже красива! 👍"; "Які чудові образи! Ти красива! 💕 "; "Чарівна, юна, свіжа і красива!😍"; "твоя посмішка вбиває мене в кінці", - прокоментували шанувальники.

Нагадаємо, що Діва Кассель блиснула розкішшю в екстра-міні, Кассель не витримав:»Вся в матір".

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