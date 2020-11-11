Карантин вихідного дня вводять в Україні з суботи, 14 листопада

Відповідне рішення Кабмін прийняв на засіданні 11 листопада.

Нові обмеження діятимуть з 00:00 суботи до 00: 00 понеділка.

Під час карантину вихідного дня:

закриють фудкорти і розважальні зони в ТРЦ-працюватимуть тільки продуктові магазини;

заборонять розважальні та масові заходи;

заборонять діяльність закладів культури (зокрема кінотеатрів, театрів, музеїв);

дозволять ресторанам, кафе та іншим закладам громадського харчування працювати тільки на винос.

Під час карантину вихідного дня в Україні працюватимуть:

продуктові магазини;

аптека;

транспорт;

АЗС

Ветеринарні аптеки.

Нагадаємо, також розглядається варіант ввести в магазинах "пріоритетні годинники" для українців старше 60 років. Вони матимуть пріоритетний час для обслуговування з 10 до 12:00, щоб вони мали можливість відвідувати магазини без черги.

Зазначимо, ситуація з поширенням китайського вірусу в Україні стрімко погіршується, з кожним днем фіксують все більше і більше хворих.

Так, за минулу добу, 10 листопада, підтвердили 10 611 нових випадків вірусу.

Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (+965), Одеській (+705), Київській (+693), Львівській (+684) і Запорізькій (+592) областях.

З початку пандемії в Україні заразилися вже 489 808 осіб. Також зафіксовано 8 947 (+191) летальних випадків, 221 459 (+6 802) пацієнтів одужали. Активним хворими залишаються 268 349 осіб.

Нагадаємо, карантин по-новому з 9 листопада: у Кабміні оголосили про важливі зміни і де зупиниться транспорт.

Раніше Politeka писала, що карантин за новими правилами, в МОЗ готуються ввести суворі обмеження: "для осіб старше 60 років..."

Також Politeka повідомляла, що карантин вихідного дня вводять в Україні, що буде з транспортом і магазинами.