Карантин вихідного дня вводять в Україні з суботи, 14 листопада
Відповідне рішення Кабмін прийняв на засіданні 11 листопада.
Нові обмеження діятимуть з 00:00 суботи до 00: 00 понеділка.
Під час карантину вихідного дня:
- закриють фудкорти і розважальні зони в ТРЦ-працюватимуть тільки продуктові магазини;
- заборонять розважальні та масові заходи;
- заборонять діяльність закладів культури (зокрема кінотеатрів, театрів, музеїв);
- дозволять ресторанам, кафе та іншим закладам громадського харчування працювати тільки на винос.
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Під час карантину вихідного дня в Україні працюватимуть:
- продуктові магазини;
- аптека;
- транспорт;
- АЗС
- Ветеринарні аптеки.
Нагадаємо, також розглядається варіант ввести в магазинах "пріоритетні годинники" для українців старше 60 років. Вони матимуть пріоритетний час для обслуговування з 10 до 12:00, щоб вони мали можливість відвідувати магазини без черги.
Зазначимо, ситуація з поширенням китайського вірусу в Україні стрімко погіршується, з кожним днем фіксують все більше і більше хворих.
Так, за минулу добу, 10 листопада, підтвердили 10 611 нових випадків вірусу.
Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (+965), Одеській (+705), Київській (+693), Львівській (+684) і Запорізькій (+592) областях.
З початку пандемії в Україні заразилися вже 489 808 осіб. Також зафіксовано 8 947 (+191) летальних випадків, 221 459 (+6 802) пацієнтів одужали. Активним хворими залишаються 268 349 осіб.
Нагадаємо, карантин по-новому з 9 листопада: у Кабміні оголосили про важливі зміни і де зупиниться транспорт.
Раніше Politeka писала, що карантин за новими правилами, в МОЗ готуються ввести суворі обмеження: "для осіб старше 60 років..."
Також Politeka повідомляла, що карантин вихідного дня вводять в Україні, що буде з транспортом і магазинами.