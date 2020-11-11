ПриватБанк розчарував клієнтів новою проблемою

Як передає Politeka.net, на сайті Мінфіну в розділі з відгуками відразу кілька українців залишили скарги з приводу неможливості перевипустити карти після закінчення терміну їх дії.

У ПриватБанку зазначають, що рішення про відмову "прийнято самим банком".

"Закінчився термін користування карткою, прийшов в банк для перевипуску нової, а там така новина «оформлення нових карт не вийде провести за рішенням банку». У приваті маю ФОП-рахунок, який генерує N-у суму грошей згідно всіх законів, і всі податки вчасно плачу, але картку в Приваті не можу відкрити, щоб користуватися своїми грошима, тому що так вирішив банк. Держбанк України не обслуговує громадянина України і причин не пояснює: "причини немає можливості уточнити, відмова за рішенням банку". Кредитів не маю, якась маячня з Приватом", - поскаржився один з клієнтів.

За словами іншої клієнтки, їй не дозволили перевипустити банківську карту в USD. Обурена українка в своєму відгуку згадала, як нещодавно її знайомому відмовили у перевипуску картки без пояснення причини. Тепер, зазначила жінка, прийшла і її черга "бути в шоці".

"Закінчився термін usd карти, без задньої думки йду у відділення і отримую відмову. Дзвоню 3700, там мені повідомляють, що ваша універсальна карта працює і можете продовжувати нею користуватися, а юсд для виплат вам відмовлено. Прошу зауважити, її мені сам Приват і запропонував", - поділилася українка.

Жінка пояснила, що на карту, в перевипуску якої їй відмовили, вона щомісяця отримувала гроші від родички за кордоном, щоб оплачувати комуналку за її квартиру. Інших зарахувань на карту ніколи не було.

В обох вищеописаних випадках співробітники ПриватБанку повідомили про повторну перевірку інформації.

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку залишилися без грошей, збій в системі не виявлено.

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