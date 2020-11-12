Модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи, яка завагітніла первістком, постала в цікавому образі

Зірка нещодавно розповіла про те, що вагітна, але користувачі мережі продовжують згадувати її старі образи, повідомляє Politeka.net. Зокрема, коли вона хвалилася своїм ідеальним пресом.

Так, в одній з груп Ратаковськи з'явилася в білосніжному короткому топіку. Наряд оголив її шикарний плоский і рельєфний животик. Прес був настільки досконалим, що від нього не можна було відірватися - - просто фантастика!

Модель приспустила спідничку, щоб та не прикрила зайвого.

Стильні окуляри і сережки доповнили жаркий образ знаменитості.

За чотири години пост зібрав десятки лайків, адже група поки не особливо популярна.

Одін з шанувальників написав коментар: "Справжня Жінка !!!! 🔥❤️".

Варто відзначити, що подібні пости на справжній сторінці Ратаковськи моментально збирають тисячі лайків.

Раніше ми писали, що вагітна Емілі Ратаковськи опублікувала селфі в сірих футболці і кофті. Коротка футболка оголила животик, а джинси трохи приспустилися.

Модель пограла з волоссям, дивлячись в камеру і відкривши губи. Її образ завершили аксесуари.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи захопила фігурою поруч зі щасливим чоловіком. Останній схилився, щоб поцілувати живіт вагітної красуні.

Сама зірка вирішила позувати боком. Для фото вона вибрала просте світле плаття.

Модель відвернула голову від об'єктива. Схоже, навіть під час вагітності Ратаковськи зовсім не набирає зайвих кілограмів і виглядає неймовірно навіть з уже досить великим животиком.

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