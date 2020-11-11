Філіп Кіркоров показав, з ким проведе найдовшу ніч у році

Принаймні, на телеекрані. Як передає Politeka.net, 53-річний артист опублікував свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, продемонструвавши яскраві моменти зі зйомок новорічного шоу.

Як відомо, поп-король віднедавна протегує 27-річному реперу Давіду Манукяну, коханцю зірки "Дом-2" Ольги Бузової. Зокрема, Філіп і Давид записали нещодавно спільний хіт "Ролекс".

А тепер обидва беруть участь у святковій новорічній передачі.

На кадрах щасливий Кіркоров постав в стильній шкіряній курточці коричневого кольору з впізнаваним принтом LOUIS VUITTON, розмальованих джинсах і білій кепці. Цей же стиль повторив за поп-королем і його новий друг Давид. В руках, правда, хлопець тримав велику синю сумку. Філіп, на відміну від нього, не був нічим обтяжений.

"До Нового року залишилося 50 днів... Включаємо таймер зворотного відліку! А для нас, артистів, #деньсурка - "новорічна кампанія". Перша ластівка-Муз Тв! Дивіться #Ролекс @dava_m в новорічну ніч @muztv 🎉", - підписав кадри артист.

Користувачі кинулися коментувати побачене: багато хто висміяв дивну парочку.

"Клоунада"

"Вже записуються новорічні шоу?))) 😮"

"Коля Басков напевно ревнує"

"Хліба і видовищ!!!"

"50 Філ, як 50cent, 50 днів до нового року. Була попса, читаєш раптом реп, в серці забилася тривога .☄️☄️☄️"

"Дава тепер і сумку для Кіркорова носить, ганьба 😓" - "Дава подарував сумку Кіркорову"

"🍑жопку як відстовбурчив😂"

"Дава ваш особистий сумконосець?" - "дав потримати"

Нагадаємо, що пристрасний Філіп Кіркоров дозволив собі зайвого перед публікою, кадри:"з розсунутими ногами в купальнику".

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