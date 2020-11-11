Разом з тим, погода порадує дуже красивим явищем

Погода в Україні у четвер, 12 листопада, буде без дощів, завдяки дії антициклону

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Відзначається, що періодично можливі тумани. Вітер буде південно-східний, помірний.

При цьому в окремих районах через похолодання і антициклону очікується один з найкрасивіших метеорологічних явищ-паморозь.

Температура повітря в Україні поступово знижуватиметься. Вночі 12 листопада до -3 +4 градусів, вдень до +3 +8 градусів.

У Києві в четвер опади малоймовірні. Найближчої ночі очікується 0 + 3 градуси, завтра вдень 3 + 6 градусів.

До кінця тижня в Україну-без істотних опадів, температура і далі буде знижуватися.

Нагадаємо, раніше синоптик Леонід Горбань попереджав, що перший сніг в Україні очікується вже в листопаді.

Крім того, згідно з прогнозом, місяць буде дощовим. Наприклад, на півночі кількість опадів за місяць складе 25-30 міліметрів. На Закарпатті можливо до 110 міліметрів.

Що стосується погоди взимку, то в українців кажуть, що температури будуть трохи вище норми, а ось опади в межах норми.

А ось завідуюча відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух обіцяє зиму з сюрпризами. За її словами, і нинішня зима теж буде аномальною, як і минула.

Нагадаємо, тепло під + 20 і дощі розділять українців, яким регіонам пощастить з погодою.

Як повідомляла Politeka, аномальний листопад нагряне в Україну, синоптики оновили прогноз.

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