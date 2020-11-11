Алла Пугачова і її сім'я новим способом сколихнула мережу
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 71-річної Примадонни в Instagram опублікували фото з її 7-річною донькою Лізою Галкіною.
Білява дівчинка, сестра старшої спадкоємиці Алли Борисівна Христини Орбакайте, позувала в пишній сукні, схожій на весільну. Рукава вбрання були прикрашені пір'ям, а корсет - усипаний камінням. На голові дівчинки красувалася "пухнаста" шпилька.
Дівчинка завмерла в кроці з милою посмішкою на обличчі.
"Маленька наречена 👰❤️", - підписав автор це фото.
Роман спалахнув на "Танцях з зірками", закохані більше не приховують почуттів: "Заради неї я готовий рвати всіх"
Зірка "Дизель шоу" похвалився красунею-дружиною під час прогулянки: "Ідеальний час, щоб…"
Біда трапилася з Зеленським, з'явилася термінова заява
Полякова, яка вляпалася в скандал з Кіркоровим, зізналася, що готується стати мамою втретє: "Зараз у мене..."
Користувачі посміли не погодитися, висловивши в коментарях все, що думають з приводу "весільного" образу Лізи:
"Ну яка ж принадність - ця дівчинка!!!❤💋"
"Красотулечка, розумничка, будь щаслива! Вилита матуся!"
"Яка наречена🤦 ♀️️️? Принцеса"
"Мила дівчинка. Не треба називати нареченою, не добре це..."
"Вже нареченого підібрали!? Не прогадайте..."
"Принцеса! Але не наречена, зарано 😂"
"Чи не рано в наречені зібралася? Мамі все хочеться попіаритися на доньці"
"Нехай буде випускний не наречена вона ще дитина! 🌹🌹🌹"
"Яка наречена??? Школу нехай закінчить"
"Лізочка ти така доросленька стала.😍"
Раніше ми повідомляли, мережу розчулили кадри з двійнятами Пугачової і її чоловіка, гумориста Максима Галкіна, що витанцьовують під новий трек друга сімейства Миколи Баскова (останній нещодавно випустив пісню "Дико тусимо" спільно з молодим співаком Данею Мілохіним).
Так, малюки на радість публіки виконали уривок з пісні, енергійно танцюючи навіть без музики. Дівчинка вбралася в строгий сірий костюм і лаковані чобітки, а її брат надів черевики, футболку і темно-сині джинси.
Нагадаємо, що син Пугачової і Галкіна показав, яким пустуном росте: "всі дівчата будуть наші»
Як повідомляла Politeka, Басков "поплив" від чарівної Лорак і заговорив про вінчання: "може все-таки так?"
Також Politeka писала, що біда у Баскова: невтішний артист вразив одкровенням, «Царство Небесне тобі…»