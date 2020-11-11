Алла Пугачова і її сім'я новим способом сколихнула мережу

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 71-річної Примадонни в Instagram опублікували фото з її 7-річною донькою Лізою Галкіною.

Білява дівчинка, сестра старшої спадкоємиці Алли Борисівна Христини Орбакайте, позувала в пишній сукні, схожій на весільну. Рукава вбрання були прикрашені пір'ям, а корсет - усипаний камінням. На голові дівчинки красувалася "пухнаста" шпилька.

Дівчинка завмерла в кроці з милою посмішкою на обличчі.

"Маленька наречена 👰❤️", - підписав автор це фото.

Користувачі посміли не погодитися, висловивши в коментарях все, що думають з приводу "весільного" образу Лізи:

"Ну яка ж принадність - ця дівчинка!!!❤💋"

"Красотулечка, розумничка, будь щаслива! Вилита матуся!"

"Яка наречена🤦 ♀️️️? Принцеса"

"Мила дівчинка. Не треба називати нареченою, не добре це..."

"Вже нареченого підібрали!? Не прогадайте..."

"Принцеса! Але не наречена, зарано 😂"

"Чи не рано в наречені зібралася? Мамі все хочеться попіаритися на доньці"

"Нехай буде випускний не наречена вона ще дитина! 🌹🌹🌹"

"Яка наречена??? Школу нехай закінчить"

"Лізочка ти така доросленька стала.😍"

Раніше ми повідомляли, мережу розчулили кадри з двійнятами Пугачової і її чоловіка, гумориста Максима Галкіна, що витанцьовують під новий трек друга сімейства Миколи Баскова (останній нещодавно випустив пісню "Дико тусимо" спільно з молодим співаком Данею Мілохіним).

Так, малюки на радість публіки виконали уривок з пісні, енергійно танцюючи навіть без музики. Дівчинка вбралася в строгий сірий костюм і лаковані чобітки, а її брат надів черевики, футболку і темно-сині джинси.

Нагадаємо, що син Пугачової і Галкіна показав, яким пустуном росте: "всі дівчата будуть наші»

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