Відома модель Кайлі Дженнер показала себе на радість фанатів

На фото Дженнер позувала в кофті і штанях білого кольору. Образ красуня доповнила білим топом, який можна побачити під розкритою накидкою. Волосся у Кайлі були розпущеними, а в приспущених штанях можна побачити шпильку. Модель зовсім не бентежило, що видно було стрінги на кадрі, що зробило знімок трохи пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

"Іди пограй в мою історію", - написав адмінстратор під фотографією.

Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Добре", "кращі Ігри", "вона досконалість", "сподобалося, будь ласка, роби це частіше", "ти Божественна, прекрасна коштовність", "я люблю тебе, дитинко, красива", "Привіт, дитинко".

Повідомлялося, що знаменита американська модель Кайлі Дженнер вразила видом в короткому топіку.

На новому фото Кайлі постала в гламурному образі, продемонструвавши свою яскраву красу. Дівчина позує в стильному бежевому костюмі з бірюзовим принтом. Особливої родзинки поряд надає короткий топ з довгими рукавами.

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