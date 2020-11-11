У мережі не вщухає політична сварка з Олею Поляковою і Філіпом Кіркоровим

Як відомо, 36-річна українська співачка Полякова і 53-річний російський співак Кіркоров, а також багато інших артистів з різних країн СНД взяли участь у фестивалі "PaRUS" в Дубаї.

Скандал спалахнув після поста Філіпа в Instagram з кадрами теплої зустрічі з Олею за кордоном і словами про "возз'єднання" двох держав. З'явившись на одній сцені з поп-королем і після його заяви, Полякова накликала на себе біду: користувачі звинуватили артистку в "неправильній" позиції, а саме проросійській, "заклювавши" її в соцмережі.

Оскаженіла ситуацією співачка підготувала розгорнуту відповідь всім недоброзичливцям. Як передає Politeka.net, Полякова виклала відеозвернення у своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Так, люди... Дорогі мої і ті, які не дуже дорогі, і які зовсім не мої... Ось я приїхала з еміратщини і дивлюся, розводять тут черговий срач. Це вже просто смішно... Не пишіть свої коментарі російською. А краще взагалі розучіться її розуміти. І згадайте, що я - російськомовна співачка і співаю по-російськи. І буду виступати там, де мене чекають, і де я потрібна", - звернулася Полякова.

Зірка навела приклади спільних зустрічей і виступів з Кіркоровим, які відбулися раніше. Зокрема, зірки бачилися в Майямі (США) і в Туреччині, але, за словами Олі, такої хвилі "хейтерства" тоді чомусь не було.

Полякова натякнула, що є якийсь взаємозв'язок між нинішнім сплеском ненависті і заборонами виступати - мовляв, вона часто критикує владу України.

"Вам не здається, що це дуже дивно і занадто багато "не можна" стало останнім часом? І що є якийсь зв'язок між цими всіма "не можна"? Може бути він в тому, що українська артистка Оля Полякова стала занадто голосно говорити про те, що держава вбиває музичний бізнес. Що нічого не зроблено, щоб захистити нашу діяльність і наших колег", - підсумувала артистка в своєму зверненні.

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