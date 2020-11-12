Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, роздяглася на пляжі

Розкішна знаменитість може похвалитися своєю ідеальною фігурою в нарядах і без них, передає Politeka.net.

Зірка бере участь у різних фотосесіях, маючи велику популярність завдяки своїй фантастичній зовнішності.

Так, із зіркою влаштували фотосесію на пляжі, на якій вона позувала в красивому капелюшку.

Модель була оголеною, а груди прикривала руками. Шкіра знаменитості красиво сяяла на сонці. Волосся розвіював морський вітерець.

Модель дивилася в камеру і посміхнулася.

У такому вигляді красуня постала для англомовного журналу для жінок про фітнес "SHAPE".

"Останнє фото, я обіцяю! ❤ ️ ",- написала знаменитість, говорячи про те, що цей знімок останній з цієї серії в її Instagram.

За 14 годин пост зібрав понад 100 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато приємних повідомлень у бік настільки спекотної красуні.

"Прикрийся, крихітко", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Олівія Калпо була в білому вбранні з декольте і розрізами з боків, тканина лише з'єднувала невелика смужка, щоб наряд хоч якось тримався на місці.

При цьому було помітно, що зірка не одягала під низ білизни. Шовкову шкіру не псували зайві деталі.

Нагадаємо, що Олівія Калпо випустила "подружок" на прогулянку без білизни, вигляд вражає: "Ух, які».

Як повідомляла Politeka, Олівія Калпо виставила напоказ пружні форми в безсоромному топіку: "стиглі персики".

Також Politeka писала, що Олівія Калпо в гарячій позі на яхті ледь не засвітила найпотаємніше:"акуратніше, дитинко".