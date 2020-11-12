Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе на відпочинку

На фото модель позувала в купальнику на мотузочках, який ледве поміщав пишні груди дівчини. Зірка спокусливо вигнулася і демонструвала самі засмаглі місця, а волосся залишила розпущеним. Анастасія була на пляжі і стояла біля екзотичних рослин. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Вона моя мрія споживання", "хороша дитинко", "красива Мамасіта", "ти супер хороша", "Богиня", "гаряче", "ти прекрасна", "Красиво дуже спокусливо", "ти супер кішечка", "захват завжди", "Привіт, мама ти дуже хороша", "я люблю тебе, прекрасна принцеса", "не можу більше, люблю", "дівчина прекрасна", "Привіт, кохана, моя прекрасна принцеса-русалка, ти підняла галас, моя солодка любов", "Сонце просто чудово, принцеса ласкаво виглядає з Туреччини".

Повідомлялося, що російська модель Анастасія Квітко показала пікантний кадр з відпочинку в новому бікіні.

Квітко позувала до об'єктива боком, щоб показати тим самим не тільки вислизнули груди з-під тонкої тканини купальника, але ще і посвітити неприродно пишними стегнами.

Нагадавши, Російська Кардашьян блиснула апетитними "персиками" в Королівському декольте

Також Politeka писала, що російська Кардашьян розстебнула сукню і апетитно вивалила пишні " диньки"

А ще Politeka повідомляла, що російська Кардашьян в непристойному декольте насилу втримала бюст шостого розміру



