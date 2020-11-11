Телеведуча Ольга Фреймут всерйоз вирішила взятися за виховання українців
Як передає Politeka.net, 38-річна зірка "Танців з зірками" опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому дала черговий урок з етикету (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Покинувши танцювальне шоу, У Ольги з'явилося багато вільного часу. На кадрах дівчина постала на вулиці в стильному молочному пальто. Образ підкреслили світлий шовковий шарфик і чорні шкіряні рукавички. Якраз про використання останніх Фреймут і дала пораду.
"Як за етикетом знімати рукавички? Як вийде? Ні. Пальчик за пальчиком. Починаємо з мізинця, закінчуємо великим пальцем", - пояснила телеведуча.
Крім того, Ольга зупинилася ще на декількох цікавих нюансах, пов'язаних з етикетом носіння цього аксесуара.
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"Чоловік не може давати жінці руку, не знявши при цьому рукавичку зі своєї правої руки. Якщо чоловік все ж з якихось причин не може зняти рукавичку, тоді повинен вибачитися... Якщо ви наречена, або випускниця в довгих рукавичках, ніколи не надягайте каблучки поверх. Тільки браслети", - дала життєві уроки Фреймут.
Українці по-різному поставилися до порад зірки:
"Ось я люблю етикет, тому стежу за Олею і її манерами, а якщо комусь це здається не потрібним, відпишіться і займіться своїм життям!😇 🙌 Прямо відчула потребу це прокоментувати!"
"Мені цікаво, якщо деяким людям це не потрібно, навіщо вони заходять на цю сторінку і коментують?! А може ще й підписані?! Дивно якось виходить!"
"Як чудово!!! Шкода тільки, що ті часи, коли були Леді у рукавичках і чоловіки, що цілували їм руки, залишилися давно в минулому.👍"
"Обожнюю Олю, за її вихованість😍"
"кому це потрібно🙄"
"Поки всі публічні люди публікують пости в підтримку «осоромлених» колєг по цеху, Оля Фреймут показує як правильно витирати губи в ресторані, як красиво виходити з автомобіля і знімати рукавички😲🤔 Молодчина🔥"
Нагадаємо, що Ольга Фреймут поцапалася з чоловіком: "мені скоро 44 роки, а ти вчиш мене... ".
Як повідомляла Politeka, юна Ольга Фреймут до популярності і скандалів, з'явилося рідкісне фото:"нагадуєш Мішель Пфайффер".
Також Politeka писала, що Ольга Фреймут відверто розповіла про свій стан після перенесеної хвороби.