Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала себе на пляжі
На фото красуня позувала в маленькому купальнику на мотузочках. Красуня показала серію знімків, де Алессандра в різних ракурсах показує себе і свою фігуру біля скелі. Волосся у Амбросіо залишила розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. Можна помітити, що бікіні було брудним і мокрим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"На скелях, будь ласка", - підписала знімок Алессандра.
Фанати поставили майже 90 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Завжди крутишся на фотографіях", "це бікіні прекрасно", " Люблю цей стиль !!!", "Зачаровує краса", "коли ми підемо на скелі, це буде як на репетиції", "бачення богині", " Прекрасна Донна. Дорога", "так неймовірно чудово і приголомшливо красиво", " яка краса !! Ти чудовий!! Найкрасивіша і сексуальна у всьому Всесвіті !!".
Повідомлялося, що відома модель Алессандра Амбросіо, в білосніжній сукні блиснула своїми ідеальними формами.
Амбросіо опублікувала кілька красивих фото в своєму Instagram. Красуня постала в білій сукні на найтонших бретельках, які майже зісковзували з її шовкових плечей.
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