Багато зірок 1990-х не змогли пережити випробування часом і пропали з екранів телевізорів

Politeka.net дізнавалася, як сьогодні виглядають і чим займаються забуті кумири.

Улюбленець мільйонів, російський співак Андрій Губін давно пропав зі сцени. У пресі раз у раз спливали новини про проблеми зі здоров'ям, які змусили артиста піти зі сцени. Сам Губін, зрідка з'являючись на екранах, шокував зовнішнім виглядом. Нещодавно в мережі з'явилися кдри з караоке-клубу, де співав артист.

"Як же чекаємо повернення Андрія, нехай поки не на сцену, хоча б в нових піснях", «поверніть Губіна на сцену, талант, справжній», - пишуть люди.

Тетяна Овсієнко практично не веде соцмережі і рідко з'являється на ТБ, але артистка продовжує гастролювати і навіть записує нові пісні.

Не перестає співати і Тетяна Буланова. Артистка дає концерти і випускає власну колекцію парфумів.

Олена Апіна нещодавно наробила шуму, з'явившись в передачі Галкіна з молодим тіктокером Данею Мілохіним. Завдяки йому, пісня Апіної "Ех, Льоха" потрапила в тренди молодіжної мережі.

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Нагадаємо, що зникнення хворого Андрія Губіна, близький друг розкрив, що сталося: «три дні тому у нього...».

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