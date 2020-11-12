Многие звезды 1990-х не смогли пережить испытания временем и пропали с экранов телевизоров

Politeka.net узнавала, как сегодня выглядят и чем занимаются забытые кумиры.

Любимец миллионов, российский певец Андрей Губин давно пропал со сцены. В прессе то и дело всплывали новости о проблемах со здоровьем, которые вынудили артиста уйти со сцены. Сам Губин, изредка появляясь на экранах, шокировал внешним видом. Недавно в сети появились кдры из караоке-клуба, где пел артист.

«Как же ждем возвращения Андрея, пусть пока не на сцену, хотя бы в новых песнях», «Верните Губина на сцену, талантище, настоящий», - пишут люди.

Татьяна Овсиенко практически не ведет соцсети и редко появляется на ТВ, но артистка продолжает гастролировать и даже записывает новые песни.

Не перестает петь и Татьяна Буланова. Артистка дает концерты и выпускает собственную коллекцию духов.

Алена Апина недавно наделала шуму, появившись в передачи Галкина с молодым тиктокером Даней Милохиным. Благодаря ему, песня Апиной «Эх, Леха» попала в тренды молодежной сети.

71-летний Валерий Леонтьев старается держать себя в форме. На его лице заметны следы многочисленных пластических операций.

Солист «Руки вверх» Сергей Жуков поправился и постарел, но музыкой заниматься продолжил.

Напомним, что исчезновение больного Андрея Губина, близкий друг раскрыл, что случилось: «три дня назад у него…».

Как сообщала Politeka, 65-летняя Долина кардинально изменила имидж и показала новую себя: "Молодящиеся бабули - это смешно".

Также Politeka писала, что Апина высказалась о принадлежности Крыма: "С одной стороны он российский, а с другой...".