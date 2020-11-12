Многие звезды 1990-х не смогли пережить испытания временем и пропали с экранов телевизоров
Politeka.net узнавала, как сегодня выглядят и чем занимаются забытые кумиры.
Любимец миллионов, российский певец Андрей Губин давно пропал со сцены. В прессе то и дело всплывали новости о проблемах со здоровьем, которые вынудили артиста уйти со сцены. Сам Губин, изредка появляясь на экранах, шокировал внешним видом. Недавно в сети появились кдры из караоке-клуба, где пел артист.
«Как же ждем возвращения Андрея, пусть пока не на сцену, хотя бы в новых песнях», «Верните Губина на сцену, талантище, настоящий», - пишут люди.
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