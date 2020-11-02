З'явилися подробиці щодо зникнення російського співака Андрія Губіна

Раніше друзі артиста заявили, що вже четвертий місяць артист не виходить на зв'язок і не відповідає на дзвінки.

Приятель Губіна бізнесмен Володимир Бурмяков вирішив пролити світло на ситуацію, передає «СтарХит».

"Ми спілкувалися три дні тому, у нього все в порядку. Андрій відпочиває в Єгипті, полетів туди майже відразу, як відкрили кордони. Повертатися поки не планує. Дзвонить мені сам, коли йому хочеться поговорити, листування він не любить», - розповіла бізнесмен.

Московський номер артиста дійсно не активний з 10 вересня — тоді він останній раз заходив в месенджери. Ймовірно, за кордоном він перейшов на місцевий, з якого і підтримує зв'язок з «обраними».

Відзначимо, що Володимир і Андрій приятелюють багато років, вони знайомі ще з часів активної кар'єри співака. Коли артист пішов зі суени, вони не втратили зв'язок, не раз разом відпочивали в Таїланді, грали у футбол в одній команді, відзначали сімейні свята. Андрій навіть подарував товаришеві одну зі своїх пісень-просто так, для особистого користування.

"Він думав писати і для зірок, але не всім готовий віддавати свої треки», — говорить Бурмяков.

До речі, в Єгипті Губін колись вже жив тривалий час-саме туди він відправився після відходу зі сцени. Знімав невеликий будинок з басейном, багато гуляв і займався твором пісень.

Нагадаємо, в минулому році друзі співака стверджували, що Губин страждає від хвороби, яку не змогли ідентифікувати лікарі.

Артист на одній з передач розповів, що у нього сильно болить особа, через що і в підсумку пішов зі сцени. Телеведучий Леонід Закошанський повідомив, що, співак нібито займається тільки своїм здоров'ям і витрачає на обстеження дуже багато грошей.

Однак інший продюсер, Андрій Разін, впевнений, що у Губіна проблеми з психікою.

Нагадаємо, що відомий продюсер розкрив правду про хворобу Губіна: "з Андрієм трапилася трагедія».

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