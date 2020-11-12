Відома модель Демі Роуз показала себе і розповіла про маскуваннях

На фото красуня позувала в купальнику, який більше нагадував корсет. Образ дівчина доповнила козирком, а волосся зібрала в довгу косу. В руках можна побачити собачку. Дівчина стояла досить близько до камери і хвалилася своїми апетитними формами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"По вівторках маскуємося", - написала зірка під фотографією.

"Боже, це наймиліша картинка, яку я коли-небудь бачив", "Тедді", "мої двоє дітей", "продовжуй бути приголомшливою", " Ви знаєте, чого я дійсно хочу?", "Який хороший камуфляж", " 2 наймиліших істоти, яких я коли-небудь бачив ... і твоя принадність найкрасивіша", "Ха-ха, ви майже не бачите цуценя, він відмінно маскується з фоном ха-ха-ха"," мила! І Тедді теж!", "Багато речей кидаються в очі ... лише деякі кидаються в очі", "Діана-мисливиця".

Повідомлялося, що модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз посвітила бюстом у сукні із занадто відкритим декольте.

Як видно, дівчині важко приховати шостий розмір бюста, тому вона підкреслює його сукнями з глибокими декольте.

"Дізналася про свої минулі життя сьогодні ... Одна була русалкою в Тихому океані", - написала Роуз під постом.

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