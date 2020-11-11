Актриса й блогерка Яна Кошкіна запалила публіку пристрасним кадром

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка, якій приписували роман з коміком Гаріком Харламовим, опублікувала свіже фото, на якому постала в розкішному образі.

Дівчина розкрилася на повну. Яна позувала спиною до камери: при цьому на ній з одягу практично нічого не було. Красуня оголила спину, стягнувши бежеву сорочку на стегна.

Кошкіна підібрала волосся наверх і млосно зігнулася, опустивши голову до плеча. На верхній частині спини дівчини помітно татуювання у вигляді напису й невеликого малюнка - цей пікантний момент не змогла пройти стороною численна армія її фанатів. Доповнили неймовірно спокусливий лук великі сережки, тінь від яких химерним візерунком впала на її бархатисту шкіру.

Більшість користувачів прийшли в захват, не шкодуючи компліментів. Правда, деякі дорікнули Кошкіній в худорбі, мовляв, лише "шкіра та кістки".

"Який приємний натяк😍"

"Вай мама хто це??"

"Кішка🔥"

"Вона для мене як ідеал жіночої краси 👍 👸 "

"😍 до біса сексуальна"

"Яночка, яночка повернись до лісу задом, а до мене передом 😆 👌 "

"Ось це охреніти 🔥 🌹 "

"Тату на спині звичайно круто виглядає"

"Ну, Яна, на дворі листопад"

"Що ж ти робиш зі мною?!!!"

"Шкіра, кістки!!! Ну то що? Харламов не собака, на кістки не кидається!!! 😂"

Раніше ми повідомляли, роман з Кошкіною Харламову приписали відразу ж, як він оголосив про розлучення з актрисою Христиною Асмус - влітку цього року.

Однак, останнім часом коміка частенько помічають в компанії іншої зірки - актриси з серіалу "Кріпосна" Катерини Ковальчук.

Разом із Гаріком вони знімалися в ситкомі "Гусар". А зараз разом відпочивають у Сочі.

Нагадаємо, "наречена" Харламова вивалила засмаглий бюст, розстебнувши всі гудзики: "подивився і настрій піднявся".