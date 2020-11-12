Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе і розповіла про справжню жінку

На фото Бахарі сиділа на дивані за столиком в ресторані. Красуня здалася в сукні з розрізами з величезним декольте, зате без білизни. Модель зібрала хвіст в тугий вузол, а сама дивилася в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Йому потрібна справжня жінка, щоб хвалитися", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Приголомшлива дитина", "бездоганна", "неймовірно красиво", "красива Мамасіта" ," так приголомшливо", "Китайська лялька" ," ви весь пакет виглядаєте прекрасно", "смачно, ти мені потрібна", "виглядає приголомшливо"," красуня, ти просто весь шлях"," ви можете бути одним з тих, хто вчиться", " відмінний ансамбль, приголомшливо виглядає на ваших чудових вигинах!", "Ви прекрасна принцеса, у вас є все від принцеси, ваша посмішка прекрасна".

Повідомлялося, що популярна модель Гюль Бахарі показала зайве в прозорій рожевій піжамі.

На одному з таких фото Гюль позувала в ніжно-рожевій піжамі, зробленій з прозорої тканини. Дівчина не тільки зробила зухвалий макіяж і позувала перед дзеркалом.

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