Співачка Віра Брежнєва, екс-учасниця гурту "ВІА Гра", змусила публіку запереживати через свій зовнішній вигляд
Як передає Politeka.net, 38-річна артистка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в магазині одягу.
Віра припала до стіни, схрестивши ноги. На неї була персикового відтінку вовняна кофта, чорна футболка, такого ж кольору вузькі штани і черевики на товстій підошві, які особливо контрастували на тлі її худющих ніжок.
Хоч блондинка й посміхалася, було помітно, що у неї трохи сумний погляд, та й голову вона втомлено схилила до плеча.
"Хандрить... Піднімаю собі настрій спілкуванням з друзями, музикою, книгами, фільмами і просто яскравими речами. 🧡 У вас є ще якісь способи?", - підписала фото Брежнєва.
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Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі не на жарт занепокоїлися сильною худорлявістю артистки - мовляв, куди дивиться її чоловік, продюсер Костянтин Меладзе.
"можна просто зайти до вас в профіль і зарядитися чимось позитивним 🧡 😏 "
"Яка прекрасна енергетика від вас ❤️ можна нескінченно дивитися на вас 😘 💞"
"Так!) Кава з морозивом!😀"
"Іду в ліс і співаю пісні ♪"
"Красива;) як світла ельфійка))"
"Щось Вірочка зовсім скинула. Скоро прозорою станеш... Блін. Була така в тілі, що сталося?"
"Красиві ніжки не сховаєш🙏"
"Є👌 і це - вечериноочка-вечериноочка 😁 😁 😁 "
Раніше ми повідомляли, Брежнєва несподівано заговорила про пенсію. Співачка виставила кадр, на якому сидить в авто в чорному гольфі і сонцезахисних окулярах.
У підписі Віра розповіла про те, що нещодавно допомогла незнайомим людям і у відповідь отримала подяку і запрошення в гості. Зірка зізналася, що у неї з'явилося бажання "взяти і приїхати", але потім додала, що у неї пішли б роки, якщо вона ходила б по гостях до всіх, хто її коли-небудь кликав.
"Але зате зрозуміла, що на пенсії, якщо що, нудно не буде", - пожартувала Брежнєва.
Нагадаємо, що Віра Брежнєва відверто розповіла про велике лихо у своєму житті:»іноді дуже хочеться...".
Також Politeka писала, що худа Віра Брежнєва покуражилася, розсунувши ноги перед камерою, Меладзе оцінив:"справжня".