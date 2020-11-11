"Була така в тілі..."

Співачка Віра Брежнєва, екс-учасниця гурту "ВІА Гра", змусила публіку запереживати через свій зовнішній вигляд

Як передає Politeka.net, 38-річна артистка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в магазині одягу.

Віра припала до стіни, схрестивши ноги. На неї була персикового відтінку вовняна кофта, чорна футболка, такого ж кольору вузькі штани і черевики на товстій підошві, які особливо контрастували на тлі її худющих ніжок.

Хоч блондинка й посміхалася, було помітно, що у неї трохи сумний погляд, та й голову вона втомлено схилила до плеча.

"Хандрить... Піднімаю собі настрій спілкуванням з друзями, музикою, книгами, фільмами і просто яскравими речами. 🧡 У вас є ще якісь способи?", - підписала фото Брежнєва.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі не на жарт занепокоїлися сильною худорлявістю артистки - мовляв, куди дивиться її чоловік, продюсер Костянтин Меладзе.

"можна просто зайти до вас в профіль і зарядитися чимось позитивним 🧡 😏 "

"Яка прекрасна енергетика від вас ❤️ можна нескінченно дивитися на вас 😘 💞"

"Так!) Кава з морозивом!😀"

"Іду в ліс і співаю пісні ♪"

"Красива;) як світла ельфійка))"

"Щось Вірочка зовсім скинула. Скоро прозорою станеш... Блін. Була така в тілі, що сталося?"

"Красиві ніжки не сховаєш🙏"

"Є👌 і це - вечериноочка-вечериноочка 😁 😁 😁 "

Раніше ми повідомляли, Брежнєва несподівано заговорила про пенсію. Співачка виставила кадр, на якому сидить в авто в чорному гольфі і сонцезахисних окулярах.

У підписі Віра розповіла про те, що нещодавно допомогла незнайомим людям і у відповідь отримала подяку і запрошення в гості. Зірка зізналася, що у неї з'явилося бажання "взяти і приїхати", але потім додала, що у неї пішли б роки, якщо вона ходила б по гостях до всіх, хто її коли-небудь кликав.

"Але зате зрозуміла, що на пенсії, якщо що, нудно не буде", - пожартувала Брежнєва.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва відверто розповіла про велике лихо у своєму житті:»іноді дуже хочеться...".

Також Politeka писала, що худа Віра Брежнєва покуражилася, розсунувши ноги перед камерою, Меладзе оцінив:"справжня".