З'явилися фото забав прими-балерини Катерини Кухар і коміка Євгена Кошового на святкуванні дня народження зірки "Квартал 95" Юрія Ткача

Як передає Politeka.net, знімками поділилася в своєму мікроблозі в Instagram дружина Євгенія Ксенія Кошова.

На кадрах українські селебріті позували в яскравих косюмах "а-ля 80-ті": практично всі дівчата були в лосинах, крім ведучої Катерини Осадчої - та вибрала брючний костюм. До речі, Кухар продемонструвала струнку фігуру в чорній облягаючій кофтині зі спокусливим вирізом на талії, стягнутому зав'язочками, і, звичайно ж, лосинах.

А ось Кошовий, який вирішив недавно поексперементувати із зовнішністю, викликав фурор зарослим виглядом: відома лисина артиста покрилася щетиною, більш того, Євген, судячи з усього, відрощує також бороду.

"🥳 Відмінна компашка 💃 🕺Спасибі", - підписала фото дружина коміка.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Які ви класні👍 👍 👍 ось дивишся на щасливих людей і самій аж так приємно 🙏 🙏 🙏 ви просто мегапозитивні і енергійні!!!! Залишайтеся такими і будемо сподіватися, що нас веселих буде більше ☺ "

"Женя і волосся🙈 дочекалися"

"У Жені є волосся😯"

"Відмінне фото🔥"

Раніше ми повідомляли, Кухар спокусила пікантним фото на рожевому дивані. Зірка в чорній блискучій сукні поніжилася в томній позі. Її відкрите декольте здатне звести з розуму кого завгодно.

"Справжнє мистецтво, коли танцюристи підносять все так, ніби їм все дається легко і здається, що будь-хто може встати і зробити так само. Коли ніхто не розуміє, скільки праць за цією легкістю стоїть", - підписала знімок зірка.

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