34-річна російська співачка, блогерка і зірка "Дом-2" Ольга Бузова

Артистка бере активну участь у проєкті "Льодовиковий період", передає Politeka.net. Партнером співачки став олімпійський чемпіон танців на льоду Дмитро Соловйов.

Бузова часто ділиться кадрами своїх тренувань, а також розповідає про наслідки фізичних навантажень. Зокрема, зірка скаржилася на болі в м'язах і суглобах.

На одному з останніх постів російська знаменитість позувала в роздягальні. Бузова одягла червону футболку і джинси на високій посадці. Співачка зібрала волосся ззаду, випустивши біля обличчя акуратні локони. Доповнив образ гарний макіяж.

"Відкатали ще один номер... 🙏 🏻 🧊 ⛸ Було дуже складно, але зробили навіть більше, ніж ми могли 🙏 🏻 зараз завдання одне - відновитися , і приступити з ще більшими силами до роботи над наступним номером збираємо всю волю в кулак, тільки вперед❤❤️. Падати, і знову підніматися ✊ 🏻 @dmitry_solovyev✊ 🏻 ✊ 🏻 ✊ 🏻", - написала Ольга.

За годину пост зібрав майже 90 тисяч лайків і багато коментарів.

"Оля, молодець ️ ️ ти велика трудяга захоплююся тобою 🥰 💕", " чекаю з нетерпінням🙏", "кохана!!❤ ️ ", "Це важка дуже праця, вам терпіння і поменше травмувань"," красуня❤️", " ти велика молодець 💪 ми за тебе вболіваємо і голосуємо💥", "яка працьовита і сильна наша❤️❤️❤️", "краща❤️", "ви сильна!!! Удачі вам👍 😍", "краща!!!🔥 🔥 ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Бузова показала, як проходять її тренування. У своєму Instagram Ольга розмістила знімок, який був зроблений в перерві між заняттями.

Артистка постала в обтягуючому топіку і лосинах.

Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями: "Дава ще не...".

Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом:"рознос, Оль".

Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках, оцінила навіть Семенович:"Крутиші".