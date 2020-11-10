Відома телеведуча Анфіса Чехова показала себе на відпочинку

На фото Чехова стояла в синій сукні з декольте. Волосся у Анфіси були зібрані назад. Спочатку красуня позувала на пірсі, а після цього вже здалася на яхті. Зірка на одному з фото задерла ногу, а руки розправила, як птах. Як відомо, телеведуча зараз відпочиває на Мальдівах. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"На Мальдівах ти рано чи пізно зустрічаєшся з самим собою, тому що в тиші і спокої, за відсутності екшену, переміщень, дискотек і розваг... ти опиняєшся один на один зі світом.

Якщо тобі нудно наодинці з самим собою або зі своєю другою половиною, то на Мальдіви краще не їхати!

Тут виживають тільки ті, кому не потрібно заповнювати внутрішню порожнечу зовнішніми діями і атрибутами!",- написала Чехова.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Ось де класна ізоляція!", "Ви чудово виглядаєте!!! Скільки ще скинули кг?", "Сукня бомба, ну а ви як завжди вогонь!", "Як Добре сказали! В саму крапочку!", "Я вперше зустрілася з сама з собою під час подорожі до Японії".

Ми писали, що телеведуча Анфіса Чехова ніколи не соромилася своїх пишних форм, виставляючи напоказ "дари природи".

Щаслива і розніжена Чехова покрутилася перед камерою в синьому бікіні, ідеально підкреслив її апетитну фігуру. Анфіса намагалася повернутися найвигіднішими ракурсами, вставши на носочки і млосно притримуючи рукою солом'яний капелюшок.

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