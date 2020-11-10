Український танцюрист і хореограф Влад Яма разом з родиною вирушив на відпочинок
Як передає Politeka.net, відповідні кадри Влад і Ліліана публікують у своїх мікроблогах в Instagram.
Вилетіло подружжя в понеділок, 9 жовтня. Не забули вони і похвалитися захоплюючим видом з літака.
Не менш вражаючими видами зустріли відпочиваючих ОАЕ, саме цю країну Влад Яма обрав для відпочинку з сім'єю.
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Схоже, що швидше за всіх освоївся на новому місці син Влада. Леон не став втрачати час даремно і приєднався до хлопців, які грали у футбол.
Ліліана яма показала, що навіть на відпочинку доводиться дотримуватися масочного режиму.
Не обійшлося, звичайно ж і без фото з пляжу, де дружина хореографа блиснула формами в леопардовому купальнику.
Також Ліліана Яма показала, що Влад не може без танців і на відпочинку. Разом з Леоном він пустився в танок прямо у воді.
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