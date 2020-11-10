Колишня солістка "ВІА Гри", співачка Міша Романова ледь не впустила свій бюст

Відома красуня, яка зробила пластичну операцію на грудях, з гордістю демонструє їх в різних нарядах, передає Politeka.net.

Красуня постала в чорному топіку, що складається зі смужок, дві з яких спустилися з плеча. Великий бюст спокусливо випирав з такого сміливого вбрання.

В руках блондинка тримала келих, наповнений червоною ікрою. Образ доповнили прикраси.

"Кучеряво жити не заборониш😏але так було до карантину, йдемо далі🙌 🏻 😅", - написала артистка.

За три хвилини пост зібрав понад 400 лайків і багато коментарів.

"Ідеальна", "а зараз можеш не виходячи з дому з малюком заробляти 20 тисяч на тиждень 😂 там не складно, можна і зі смартфона😂", "шикарна жінка, просто відпад😻 💋", "мама каже, що я прекрасна", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Міша Романова з мокрим волоссям, балансувала на стільці, стоячи на колінах, в червоному розпусному бікіні. Варто відзначити, зірці є, чим похвалитися, тому артистка не упускає моменту роздягнутися перед камерою.

В руках розкута Міша тримала келих з шампанським.

"Придумайте підпис до фото😉", - попросила користувачів співачка.

Нагадаємо, Міша Романова в чорній шкіряній курточці, червоних чобітках і без штанів спокусливо присіла перед дзеркалом, збудивши стрункими ніжками. Вона козирнула принадами.

"Я обожнюю не просто шопінг, а коли я можу створювати унікальний і стильний образ, не виходячи з одного магазину", - написала зірка.

Нагадавши, Міша Романова вразила розмірами бюста і сміливою позою в мікро-бікіні

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