Колишня солістка "ВІА Гри", співачка Міша Романова ледь не впустила свій бюст
Відома красуня, яка зробила пластичну операцію на грудях, з гордістю демонструє їх в різних нарядах, передає Politeka.net.
Красуня постала в чорному топіку, що складається зі смужок, дві з яких спустилися з плеча. Великий бюст спокусливо випирав з такого сміливого вбрання.
В руках блондинка тримала келих, наповнений червоною ікрою. Образ доповнили прикраси.
"Кучеряво жити не заборониш😏але так було до карантину, йдемо далі🙌 🏻 😅", - написала артистка.
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За три хвилини пост зібрав понад 400 лайків і багато коментарів.
"Ідеальна", "а зараз можеш не виходячи з дому з малюком заробляти 20 тисяч на тиждень 😂 там не складно, можна і зі смартфона😂", "шикарна жінка, просто відпад😻 💋", "мама каже, що я прекрасна", - написали користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Міша Романова з мокрим волоссям, балансувала на стільці, стоячи на колінах, в червоному розпусному бікіні. Варто відзначити, зірці є, чим похвалитися, тому артистка не упускає моменту роздягнутися перед камерою.
В руках розкута Міша тримала келих з шампанським.
"Придумайте підпис до фото😉", - попросила користувачів співачка.
Нагадаємо, Міша Романова в чорній шкіряній курточці, червоних чобітках і без штанів спокусливо присіла перед дзеркалом, збудивши стрункими ніжками. Вона козирнула принадами.
"Я обожнюю не просто шопінг, а коли я можу створювати унікальний і стильний образ, не виходячи з одного магазину", - написала зірка.
Нагадавши, Міша Романова вразила розмірами бюста і сміливою позою в мікро-бікіні
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