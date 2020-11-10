Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, показала зайве в прозорій рожевій піжамі

Модель стала відома після того, як почала співпрацювати з онлайн-магазинами і завела свою сторінку в Instagram. Про це пише Politeka.net. Дівчина майже кожен день показує нові фото, при цьому в єдиному стилі. Бахарі подобається показувати фігуру в сукнях з зухвалими вирізами в зоні декольте.

Проте, як виняток в мережі іноді з'являються і інші кадри моделі, зовсім відрізняються від звичних. На одному з таких фото Гюль позувала в ніжно-рожевій піжамі, зробленій з прозорої тканини. Дівчина не тільки зробила зухвалий макіяж і позувала перед дзеркалом, вона ще й показала гідності без збентеження.

Ледве приховавши бюст, Бахарі справила враження на шанувальників.

"Ляльковий одяг, це прямо енергія ангела, хочеться поширювати любов і світло. ✨ 🌍 👼 🏻 ",- пише модель

Ось що пишуть в мережі:

"красива; моя принцеса; чудова богиня🔥 🔥; яке твоє справжнє ім'я; ти як сексуальна богиня ангелів, моя любов; вона Золота дівчина, просто ідеальна; просто розрив, так гаряче; ти як грудку зефіру і солодкої вати💖 💖 😍; ти справжня мила.... 👅 ; Ангельський погляд і образ у цієї жінки"»

Ми також писали, чтр незважаючи на те, що Бахарі не знімається у відкритих бікіні, вона активно демонструє тіло в інших, не менш зухвалих нарядах.

Так, дівчина одягає вельми неоднозначні плаття, вирізи у яких іноді доходять практично до самої талії, а декольте до пупка не приховує груди навіть частково. Тому фото, на якому Бахарі позувала в білій сукні зі спущеними рукавами тут же прокоментували користувачі Мережі. На їхню думку, дівчина виглядала спокусливо і дуже яскраво.

"Красиво, просто неймовірна Малятко 😍; ти приголомшлива жінка. .. 🔥 ; знімайте верх повністю; ідеальна дівчина; Красиво😍 😍 😍; дивовижне і дуже гаряче тіло💋; дуже красиво; приголомшливе видовище; дуже добре; так чудово моя дорога; так мило Вау🔥 😍».

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