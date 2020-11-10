Відома модель Леоніла Гузь, яка перемогла на "Міс Україна 2018", скинула з себе одяг

Знаменита українка розбурхує своїх шанувальників все новими і відвертими знімками, пише Politeka.net. Цього разу пекуча красуня позувала гола по пояс.

Шкіра Леоніли блищала від спалахів камери. Модель притиснула руки до грудей, тим самим приховавши найінтимніші деталі. Однак бюст моделі все одно виглядав дуже спокусливо.

Також модель розстебнула темні джинси і розставила ніжки.

Макіяж з акцентом на очі відмінно доповнив фантастично відвертий образ.

За чотири години пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Свої такі кльові?😍 ", "Краса врятує світ♥️", " моя улюблена😍 🤤 💫", "божественна спокуса, просто чудово"," ти моя любов, просто твій вигляд змушує мене відчувати себе на небесах, Ти змушуєш моє серце закохатися в тебе, я люблю тебе ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️️❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Леоніла Гузь постала в наряді схожому на боді, зверху надівши синю куртку.

Красуня позувала в босоніжках на довгих шпильках, забравшись на стіл. Ремінець взуття обвив струнку ніжку, підкресливши її красу.

Зірка нагнулася, виставивши назад свій пружний "горішок".

Раніше повідомлялося, що Леоніла Гузь була одягнена в білі джинси, які вона грайливо розстебнула на поясі. Джинси були заправлені в грубі черевики, які додали образу особливого шарму. Зверху на Гузь був надітий піджак, який ледь прикрив оголені груди красуні.

Користувачі мережі написали зірці багато компліментів.

Нагадаємо, що Леоніла Гузь без ліфчика пройшлася по елітному готелю в Києві: пікантні кадри.

Як повідомляла Politeka, Леоніла Гузь блиснула пружними сідницями без білизни:"спокуслива лялечка".

Також Politeka писала, що Леоніла Гузь полонила нереальними видами в боді:"Хороша Малятко".