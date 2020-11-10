Погода в Україні найближчими днями буде визначена антициклоном

Тому, до кінця тижня, як мінімум, буде сухо, ніяких серйозних дощів або снігу не передбачається. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"Я згадала про сніг, тому що, якби синоптична ситуація вказувала на ймовірність опадів, то сніг міг би бути - адже йде похолодання», - зазначила синоптик.

Температура повітря вже 11 листопада знизиться. Вночі очікується від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла, а завтра вдень буде не вище +3...+9 градусів.

Тепліше на кілька градусів хіба що в Криму і на Закарпатті, + 8 + 12 градусів.

Синоптик попередила, що подекуди можуть бути тумани.

Погода в Києві 11 листопада також похолодає, вдень у середу очікується близько + 5 градусів. Але дощів не передбачається.

Синоптик попередила, що надалі похолодання зміцниться, буде без опадів, з періодичними туманами.

Зазначимо, згідно зі свіжими синоптичними картками, перших денних морозів і снігу українцям варто чекати в 20-х числах листопада. Імовірність перших снігових опадів в цих числах найбільш висока на Сході і півночі. Крім снігу з 20-23 листопада йтимуть дощі, часом упереміш з мокрим снігом.

Але вже до кінця листопада-початку грудня синоптики прогнозують деяке потепління.

Нагадаємо, тепло під + 20 і дощі розділять українців, яким регіонам пощастить з погодою.

Як повідомляла Politeka, аномальний листопад нагряне в Україну, синоптики оновили прогноз.

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